Zelfs de Staatsomroep zegt nu: “Het knettert in Ruttes coronacrisismachine!”

Vanmiddag staat er weer een ‘gezellig’ onderonsje gepland tussen betrokken ministers en adviseurs rondom het kabinet. Uiteraard staat deze middag helemaal in het teken van de aanpak van de coronacrisis. En ondanks dat Mark Rutte en zijn VVD bovenaan in de peilingen staan, kan hij een hele moeilijke middag verwachten. Een middag die zelfs de gelauwerde Rutte niet kan weglachen.

Ondanks de riante peilingen ten voordele van de VVD is er volgens de NOS wel degelijk enige stront aan de knikker.

“Je moet nooit over elkaar praten, maar met elkaar.” Deze boodschap gaf Mark Rutte vrijdagavond af in het NOS-programma Gesprek met de minister-president. Volgens diezelfde omroep kan dat worden gezien als een hint naar zijn politieke collega’s die de afgelopen week in alle anonimiteit informatie hadden gelekt naar de MSM.

Zo schreef de media over “slaande ruzie in het Catshuis” en ook over “boze aantijgingen van Rutte”. Het ging zelfs nog een stapje verder: “Debiele en feitenvrije waanideeën” van Hugo de Jonge werden ook besproken, vanachter de coulisse. De Jonge zou volgens ingewijden zelfs “een rotzooi” hebben gemaakt van het huidige testbeleid op corona-besmette personen.

Mark Rutte reageert als vanouds heel laconiek op de aantijgingen:

“Natuurlijk ‘knettert’ het binnen het kabinet over de beste corona-aanpak. […] Al 3,5 jaar wordt er in deze coalitie verschillend gedacht over alles. […] Er zijn allemaal verschillende partijen, met verschillende ideeën en “uiteindelijk kom je tot gezamenlijke conclusies.”

NOS-verslaggever Ron Fresen laat echter weten dat er binnen de huidige coalitie veel meer speelt dan dat wij weten: “Het kabinet kampt nu, anders dan in de eerste coronagolf in maart, met meerdere complicaties.”

Volgens Fresen groeit het verzet tegenover het coronabeleid van Rutte en De Jonge. Echter zien we dat -zeker wat de VVD betreft- nog niet terug in de peilingen. Een hard gelach dus. Voor Mark Rutte. En voor niemand anders.