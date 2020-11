Peilingen! Geen verschuivingen! VVD en PVV blijven de grootste partijen, Code Oranje staat robuust op één zetel

Wat is het weer saai in Nederland. De meest recente peiling van Maurice de Hond laat namelijk geen veranderingen zien ten opzichte van de afgelopen peilingen. Met nog vier maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen lijkt het dan ook al op een -kind of- gelopen race: De VVD wederom de grootste, de PVV als tweede partij en Code Oranje als enige nieuwe binnenkomer.

Mark Rutte en zijn VVD zijn onverminderd populair binnen het electoraat der Nederlanders. Opiniepeiler Maurice de Hond legde 11 namen voor onder de mensen van zijn opiniepeiling. De vraag was hoe men zou reageren wanneer een bepaalde politicus de volgende premier zou worden. “En ook dan blijkt de dominante positie van de VVD-Mark Rutte”, aldus De Hond.

De enige persoon die nog een beetje in de buurt komt van Rutte is de troetelbeer van het CDA: Wopke Hoekstra. Die scoort overduidelijk beter dan de huidige lijsttrekker Hugo de Jonge.

Enfin, Maurice de Hond duidt het even alsvolgt:

“Met zulke hoge scores voor de VVD en Mark Rutte is het moeilijk voor te stellen hoe dat nog tot grote electorale verschuivingen in de komende vier maanden zal kunnen leiden.”

Volgens De Hond is het “meest spannende element” of er een werkbare meerderheid voor een regering van vier partijen zal gaan ontstaan.

Tot slot: De enige ‘nieuwkomer’ op de verkiezingslijst die een zetel lijkt binnen te harken is het Code Oranje van Richard de Mos. Andere nieuwkomers waaronder de partij van ex-FVD’er Henk Otten en de nieuwe partij van Henk Krol worden compleet kansloos geacht.