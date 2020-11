Zet je maar schrap! Na Zwarte Piet is ‘koloniaal white patriarchy-symbool’ Sinterklaas aan de beurt!

De altijd even tolerante mensen van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaan dit weekend langs de deur bij winkeliers om te kijken of Zwarte Piet wel overal weg is gehaald. Maar zelfs als hij overal is weggehaald (omwille van de broodnodige omzet), is de kous daarmee nog niet af! Er gaan al geluiden op om ook Sinterklaas maar de nek om te draaien, want dat is natuurlijk hét symbool van de koloniale ‘witte’ onderdrukker. Gezellig en inclusief!

De inclusiviteitsdrammers weten niet van ophouden. Je geeft ze een zwarte vinger en ze nemen je hele roetveeg-hand, inclusief baard en mijter.

Reminder dat als je tegen ZP bent vanwege koloniaal anti-zwart racisme, je ook tegen de Sint moet zijn die settler colonialism (incl white patriarchy) symboliseert. Ze zijn verbonden aan elkaar en moeten verboden worden. Naast de totslaafgemaakte stond een witte man. — bruinmang (@iemandsomoe) November 10, 2020

Ze zullen nog even moeten werken aan een nieuwe strategie om dit aan de rest van Nederland te slijten, maar daar komen ze vast wel uit. De aanval op Zwarte Piet wordt namelijk gerechtvaardigd door de claim dat het zielig is dat zwarte kindjes worden uitgemaakt voor Zwarte Piet. De strijd die KOZP levert is ‘puur en alleen’ om het feest “inclusief voor iedereen” te maken, maar tegelijkertijd doet het er niet echt toe want “het is maar een kinderfeest”. Die lijken ze langzamerhand te gaan winnen, want winkeliers en organisatie- en gemeentebestuurders zijn als de dood voor negatieve framing van hun winkel, organisatie of gemeente. Het is ze de moeite simpelweg niet waard, of ze zijn er zelf van overtuigd dat dit het juiste is om te doen.

En nu mogen ze alvast gaan nadenken over hoe ze Sinterklaas uit de Nederlandse cultuur kunnen gaan verwijderen, want die strijd zit er echt wel aan te komen. Het makkelijkste en meest kosteneffectieve is om gewoon over te gaan naar de Kerstman. Dat is toch al een commercieel succes en stoot bijna niemand tegen de borst, totdat ze natuurlijk gaan janken over dat ‘ie blank is en dat de elven minderheden symboliseren.

Ik denk dat het hoe dan ook een gebed zonder eind blijft. Dit soort figuren zullen namelijk altijd wel iets vinden om over te zeiken en zodra het mensen in de portemonnee (of verkiezingskansen) gaat raken dan krabbelen ze toch terug. Het enige wat zou kúnnen werken is om als Nederlander ‘terug te slaan’ en juist die winkels en organisaties te steunen die de traditie wél in stand willen houden. En niet meer bij winkels te kopen die overal maar een Zwarte Piet- en Sinterklaasloos ‘cadeautjesfeest’ van proberen te maken. En als je de rest van rabiaat-links ook nog op de kast wil jagen dan haal je je cadeautjes via AliExpress. Dan mol je het klimaat en steun je de kledingindustrie van de Oeigoeren in China ook nog eens, voor een prikkie!