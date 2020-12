Amsterdam intensiveert de lockdown: drinken van alcohol op en rond Noordermarkt VERBODEN

Het drinken van alcohol op en rond de Noordermarkt en op diverse plekken in de Pijp wordt verboden. Dit, aldus de gemeente, vanwege de strijd tegen het nieuwe Chinese coronavirus. Het verbod gaat vandaag in en duurt in elk geval tot het einde van de lockdown op 19 januari. Mensen die zich er niet aan houden kunnen opgezadeld worden met een boete van 95 euro.

Niet alleen mag er niet gedronken worden, maar mensen mogen ook geen “aangebroken flessen, blikjes of glazen” mee de straat op nemen. Het verbod geldt voor het Gerard Douplein en de Eerste van der Helstraat in de Pijp, de omgeving van de Noordermarkt in de Jordaan “en de daarbij gelegen Westerstraat, de Lindengracht” en in tussengelegen straten. Met andere wooden, bij de

Nou is het opvallende dat we het dus over drinken in de buitenlucht hebben. Maurice de Hond betoogt al heel lang dat verreweg de meeste besmettingen binnenskamers plaatsvinden, en dus niet in de buitenlucht (waar het logischerwijs moeilijk opereren is voor een virus). Lees dit artikel maar van hem uit juli van dit jaar:

Het laatste rapport van het RIVM toont wederom duidelijk aan dat de kans om buiten besmet te raken vrijwel nihil is en dat Nederland al meer dan 2 maanden onterecht buiten in de 1,5 meter dwangbuis zit. Bestuurlijk Nederland is echter volledig de weg kwijt met Burgemeester Bruls voorop.

Als zodanig kun je je afvragen waarom deze maatregelen eigenlijk genomen worden. Als virusbestrijding voorop staat, dan zouden de maatregelen toch vooral betrekking moeten hebben op situaties waarbij het virus lekker zijn gang kan gaan en op grote schaal mensen besmet? Zoals op scholen, bijvoorbeeld. Wat is de kans dat als drie mensen buiten op straat een biertje drinken ze elkaar besmetten met het virus? Zelfs volgens Trouw is dat absoluut minimaal.

Je kunt dan ook nauwelijks anders concluderen dan dat deze verboden een ander doel hebben, namelijk om te voorkomen dat mensen kunnen samenscholen op straat en daardoor voor problemen kunnen zorgen (rond Kerst, met name, maar misschien ook al met Oud en Nieuw). Dat kan fair zijn, dat doel, maar zeg dan gewoon dat het hier om gaat.

Of mogen we dat van de censoren ook al niet meer zeggen, want stel je voor dat je kritische kanttekeningen zet bij coronamaatregelen? Moet dat maar helemaal verboden worden onder het motto: de vrijheid van meningsuiting geldt alleen als iedereen blakend van gezondheid is?