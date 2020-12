Anti-Turks racisme nu officieel toegestaan door links: Turkse danser moest wijken voor zwarte danser

Dat links totaal gestoord is wisten we al. Maar die knettergekke Woke-malloten maken het nu wel heel bont. Een Turkse danser moest trouwens wijken voor een zwarte danser. Dit in verband met ‘diversiteit’ ofzo.

De partij Denk lijkt te geloven dat de radicaal-linkse ‘antiracistische’ Woke-beweging aan de kant van de Turkse medemens staat. Helaas voor Farid Azarkan en Tunahan Kuzu is dat je reinste onzin. Geef het nog even tijd, en voor je het weet keert de Woke-gestoorde beweging zich keihard tegen alles en iedereen met Turks bloed in de aderen. Lees maar mee:

In de danswereld ontstond een vreemde situatie. De Turks-Nederlandse danser Rutkay Ozpinar meldde op Facebook dat hij van een project was gehaald ten faveure van een zwarte danser. Pijnlijk, reageert Volkskrant-recensent Annette Embrechts in Goed Ingelichte Kring. “Dit is doorgeslagen diversiteitsdenken.”

Het “diversiteitsdenken” van links is al jaren doorgeslagen. Het doorgeslagen zijn is een belangrijk onderdeel van die hele zieke linkse Woke-ideologie. Ze kunnen niet anders. Ze lijden namelijk allemaal aan een serieuze psychose. Dat is waarom deze beweging steeds verder gaat, en uiteindelijk de eigen soldaten gaat opeten.

Turkse Nederlanders moeten zich niet vergissen in de agenda van quasi-antiracistisch (en ironisch genoeg juist heel racistisch) Woke: uiteindelijk worden zij ook slachtoffer van deze haatidioten.