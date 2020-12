Baf! Vrachtwagenchauffeurs slaan politieagenten bont en blauw na corona-faalbeleid van VK en Frankrijk

Al dagen staan vrachtwagenchauffeurs in kilometerslange files te wachten in Dover tot ze weer verder kunnen rijden. De grenzen tussen Engeland en Frankrijk zijn nog steeds hermetisch gesloten vanwege de Britse variant van het coronavirus. Als dit gerommel lang blijft aanhouden kunnen zij hun vracht direct naar de stort brengen. De spanningen lopen zo hoog op dat enkele groepen van chauffeurs de confrontatie opzoeken met politieagenten.



Frankrijk heeft de grenzen hermetisch gesloten nadat in Engeland een nieuwe mutatie van het coronavirus opdook. De Fransen besloten het zekere voor het onzekere te nemen en de landsgrenzen werden direct dichtgegooid. Dit ten nadele van de duizenden vrachtwagenchauffeurs die wachten in Dover en hopen dat ze nog voor de kerstdagen hun cargo kwijt kunnen in Europa.

Ondanks dat beide regeringen al een akkoord hebben bereikt nemen de spanningen toe. Frankrijk heeft groen licht gegeven aan Engeland dat chauffeurs die negatief zijn getest gewoon door mogen reizen. Alleen zijn er op dit moment zo veel chauffeurs in Dover en omstreken dat regulier testen te langzaam gaat.

Veel chauffeurs hadden gehoopt dat zo gauw de grenzen weer opengingen zij ook direct weer door konden met hun werk. Echter heeft de Britse regering zich toch redelijk verkeken op dit probleem. De huidige teststraten hebben bij lange na niet genoeg mankracht om al die vrachtwagenchauffeurs te testen.

De regering heeft het leger nu opgedragen om te helpen met de opbouw van een extra teststraat, maar wanneer deze klaar is voor gebruik blijft onduidelijk. Voor de chauffeurs is dit hoogst frustrerend, zij werken vaak met strakke tijdschema’s die nu helemaal overhoop liggen. Of wat te denken van chauffeurs die versproducten vervoeren? Als dit gerommel lang blijft aanhouden kunnen zij hun vracht direct naar de stort brengen.

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing. Get live #coronavirus updates: https://t.co/DphRZzuRMN pic.twitter.com/vhcQY0Xge3 — Sky News (@SkyNews) December 23, 2020

Veel vrachtwagenchauffeurs hadden gehoopt dat dit proces veel sneller zou gaan. De frustraties lopen daarom ook hoog op bij sommige truckers, en die frustratie is goed te begrijpen. Vrachtwagenchauffeurs maken al lange dagen, hun cao is nou ook niet bepaald de beste en bovendien willen zij ook gewoon kerst vieren met hun familie.

Het heeft alleen weinig zin om frustraties te botvieren op agenten die letterlijk niks te maken hebben met enkele bestuurlijke misschattingen van de Britse en Franse regeringen. Uiteindelijk zitten de echte faalhazen daar, en niet in een vrachtwagen of politiewagen aan de Frans-Britse grens.