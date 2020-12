Beeldenstormgekte slaat weer toe: Boston verwijdert beeld slavenbevrijder Abraham Lincoln

Wie dacht dat de beeldenstormgekte, die was veroorzaakt door cultus van slachtofferschap, voorbij was heeft het fout. Het beeld van de president Abraham Lincoln, ook wel bekend als de president die de slavernij afschafte, is van zijn sokkel gehaald.

De kunstcommissie – zucht, wat een verrassing ook – in Boston stemde voor het verwijderen van het beeld. Voor mensen met een normale kijk op de wereld blijft het volkomen onlogisch dat nu juist dit beeld wordt verwijderd.

Het beeld had de bijnaam ‘emancipation‘ en was bedoeld als eerbetoon aan de bevrijding van slaven. Dat nu juist Lincoln, de president die zijn handen in het vuur stak en een oorlog de zuidelijke staten niet uit de weg ging, wordt verwijderd is een doodzonde.

Tegelijkertijd laat het de ware kracht zien van antiracistische lobbykrachten in de Verenigde Staten. Slogans als All White People Are Racist zijn dus geen provocerende teksten, maar diepgemeende uitspraken. In het dogmatisch denken van de Critical Race Theory-adepten zijn de ‘witte mensen’ inherent aan racisme en systemisch racisme.

Ook de grote liberale slavenbevrijders als Abraham Lincoln zijn ‘fout’. De vraag is alleen waar deze hysterie stopt, want als zelfs Lincoln al ‘gevoelig’ ligt wie of wat verdient er dan wel een standbeeld?