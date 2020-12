Belangenvereniging winkelsector maakt zich ernstig zorgen: ‘sluit niet alle winkels vanwege coronadrukte’

Branchevereniging INretail, de belangenvereniging voor de winkelsector, pleit voor intelligentere maatregelen om de drukte in winkelstraten te beperken. Zij vrezen namelijk dat Nederland hetzelfde beleid gaat volgen als dat van Duitsland.

Voor winkeliers is het morgen een spannende dag. Dan wordt namelijk duidelijk wat voor maatregelen er bij zullen komen en hoe streng ze zullen worden. Maar gezien het feit dat steden als Rotterdam en Den Haag vandaag al kampten met enorme mensenmassa’s, is het niet gek om te denken dat er een harde lockdown aan zit te komen. Eentje die de winkelsector wel eens heel hard zou kunnen gaan raken.

De branchevereniging heeft wat dat betreft ook zeker een punt met hun roep om intelligentere maatregelen te nemen. Maar persoonlijk denk ik dat het daar al veel te laat voor is. Gezien het feit dat de besmettingen in zo’n rap tempo omhoog zijn geschoten, moet er op de korte termijn juist snel iets gebeuren. Dan is een harde lockdown een begrijpelijke maatregel, vooral omdat het ook Duitsers en Belgen ontmoedigd om hierheen te komen.

Wat misschien wel zou kunnen werken is dat je een manier verzint om winkeltijd te reserveren, zodat mensen nog best wat kunnen kopen en winkels ook ‘gewoon’ open kunnen blijven, maar dat zal ook niet makkelijk gaan. En het is waarschijnlijk ook te moeilijk om dat te gaan implementeren, vooral nu vaccins binnenkort worden uitgerold. Ik denk dus dat de winkelsector toch echt aan het kortste eind zal gaan trekken…