Beurzen schoten omhoog na vaccins… maar berg je, want dit schuldencircus komt onherroepelijk pijnlijk ten einde!

Ondanks de aangekondigde lockdown presteren de beurzen vandaag, en de voorbije weken, heel aardig. Sterker nog: dit “geweldig goede beleggingsjaar” breekt alle records. Dat is niet gek, legt econoom Frits Bosch uit. “Alle remmen zijn losgeslagen,” en overheden hebben de markt “compleet kapotgemaakt. Daar gaat nog een hele hoge prijs voor worden betaald in Europa en Amerika: “Dit schuldencircus komt onherroepelijk pijnlijk ten einde. Berg je dan maar!”

De Amerikaanse en Europese beurzen stijgen verder, mede door gunstig nieuws over coronavaccins. We hebben in medisch en economisch opzicht een vreselijk slecht jaar achter de rug. Niemand is vrolijk, en we worden opgehokt. Maar toch hebben we een geweldig goed beleggingsjaar, althans als je in aandelen en woningen had belegd. Hoe kan dat? Waar blijft de beurskrach?

De eerste verklaring die opkomt is dat we niet kunnen nassen en brassen, zodat onze spaaroverschotten geweldig toenemen. Als de rente dan ultiem laag staat, zo rond het nulpunt waardoor je in het beste geval helemaal niets op je spaardeposito krijgt, dan ga je maar van lieverlee in woningen of aandelen beleggen. Want obligaties leveren ook niets meer op bij deze rente, en ze zijn zelfs gevaarlijk als de rente wat omhoog gaat. Kansrijke techbedrijven en farmaceuten hebben hier wel bij gevaren.

Gunstig voor de S&P 500-index was dat het Amerikaanse congres instemde met een fiscaal steunpakket voor Amerikaanse bedrijven, waardoor de totale steun $2.000 miljard overschrijdt. De schrik slaat je om het hart bij dit soort bedragen, omdat dergelijke getallen ook al in de EU de ronde doen en in Azië laten de centrale banken zich ook niet onbetuigd. Het zijn blijkbaar allemaal aanhangers van de Modern Monetary Theory, die zegt dat overheden onbeperkt de staatsschuld kunnen laten oplopen. Mijn goede ouwe leermeester monetaire theorie aan de UvA, prof. Geldoph Kessler (1916-2002), zal zich voortdurend omdraaien in z’n graf. Als het vertrouwen wijkt, dan komt dit schuldencircus onherroepelijk pijnlijk ten einde. Berg je dan maar!

Hoe komt het dat de beurs niet meer spoort met de economie? Dat komt doordat alle remmen losgeslagen zijn om zelfs een failliet bedrijf als KLM met miljarden te willen steunen. Het aantal vangnetten is tot in het absurde uitgebreid. Het marktmechanisme is compleet kapot gemaakt, mede door ridicuul ingrijpen van centrale banken. We leven niet meer in een liberale markteconomie, maar in een door centrale banken geleide economie. Prijzen zijn niet langer signalen, maar reden om het vangnet uit te spreiden. Hoe lang kan dit goed gaan? Nobody knows, but so far so good and count your blessings!

Gaat deze glorieuze beurs zo voort in 2021? Het zou me verbazen. Lukas Daalder van Blackrock wijst ons er op dat de Amerikaanse S&P sinds 1945 38 keer een correctie heeft ondergaan van meer dan 15%, dus eens per twee jaar. Dat zal best.

Niemand weet of 2021 een goed beursjaar wordt. Beleggers hebben volgens de zogenaamde VIX-index hun posities breed afgedekt. Dat lijkt me niet onverstandig!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.