BREEK: Opnieuw stijging aantal positieve coronatests! Ja, dus?

Het RIVM laat vandaag weten dat het aantal positieve coronatests weer gestegen is. De afgelopen 24 uur zouden er 7134 coronapatiënten bijgekomen zijn. Natuurlijk hebben lang niet al die mensen daadwerkelijk behoorlijk last van het virus. Maar toch: het zijn 333 positieve tests meer dan een dag geleden.

RTL Nieuws legt uit dat Mark Rutte en Hugo de Jonge morgen weer een presentatie geven over de coronamaatregelen:

Ingewijden melden dat er geen grote versoepelingen aankomen. Mogelijk wordt de maximale groepsgrootte voor de feestdagen wel iets verruimd. Op dit moment geldt het advies om maximaal drie personen thuis te ontvangen.

Hartstikke vervelend hoor, die positieve coronatests, maar dit bewuste paniekzaaien van het RIVM en dus van de regering moet maar eens stoppen. Zoals steeds weer meldt op Twitter én in de Tweede Kamer zelf zijn er nogal wat redenen om kritisch te zijn over de PCR-test. Ook prof. Wouer Keller heeft daar iets over te zeggen:

Meta study (peer reviewed) over PCR test: – De RNA fragmenten gevonden door PCR zijn geen infectie bewijs

– De betrouwbaarheid van alleen de PCR als infectie test is onvoldoende

– Mensen met hoge CT waarden zijn zeer waarschijnlijk niet infectieushttps://t.co/NvPTWIaU8B — Wouter J. Keller (@wouterkeller) December 5, 2020

Ook Vicki van Lommel is kritisch in de Groninger Krant:

"Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de #volksgezondheid Levensbeperkende #coronamaatregelen zijn niet legitiem en zullen meer mensenlevens kosten dat dat ze redden"https://t.co/D8FjfNmuKh — Vicki Van Lommel (@Vicki_Lommel) December 3, 2020

Voorzichtige lieden — in de politiek en daarbuiten: wat veel mensen niet weten is dat de breuk bij FVD eigenlijk kwam doordat Baudet heel coronakritisch wilde zijn, terwijl Nanninga en Eerdmans vooral wat wilde mopperen over de details van het beleid — vinden dat we dit soort dingen niet hardop mogen zeggen. We moeten nét doen alsof corona het nieuwe ebola is. Oh mijn God, het is vreselijk allemaal. We gaan er aan onderdoor. De hele economie moet om zeep worden geholpen.

Dat is natuurlijk je reinste flauwekul. De prijs die we als samenleving nu betalen om dit Chinese kutvirus te bestrijden is veel te hoog. We kunnen niet accepteren dat aantal doden en zieken (met andere oorzaken) extreem stijgt, dat steeds meer mensen depressief zelfmoord plegen, dat ouderen het niet meer zien zitten, dat duizenden bedrijven failliet gaan, dat tienduizenden mensen hun werk verliezen. Niet voor dit virus; niet voor een virus met dit sterftecijfer.

De IC’s moeten opgeschaald zijn, en voor de rest moeten we doen wat ze in Zweden en nu ook in Zwitserland doen. Kiezen we een ander pad, dan veroorzaakt de zogenaamde ‘oplossing’ veel meer problemen dan het originele probleem.