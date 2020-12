Brombeer Maarten van Rossem steekt middelvinger op naar Hugo de Jonge: “Vaccinatiebeleid is een BESCHAMENDE vertoning!”

’s Lands meest bekende brombeer Maarten Van Rossem heeft het helemaal gehad met het coronabeleid van minister Hugo de Jonge. In de meest recente podcast van Van Rossem haalt de historicus keihard uit naar De Jonge – misschien wel de meest gebeten zorgminister die Nederland ooit heeft gekend.

Van Rossem noemt het beleid van De Jonge zelfs een “beschamende vertoning”. Dat zijn natuurlijk harde woorden, maar de grootmeester van het pessimisme bromt onverminderd door in zijn ” rel=”noopener” target=”_blank”>podcast:

“We hebben maanden zien aankomen dat er vaccins kwamen, en er blijkt niets op orde te zijn. Dat is toch wonderlijk? […] Er zijn geen grote testlocaties, ze weten niet precies welke grote groepen en hoe.”

De historicus noemt het stroperige beleid van De Jonge een enorme afgang van de categorie Eerste Klasse voor Nederland. Van Rossem begrijpt er dan ook niets van dat Nederland pas na 8 januari 2012 begint met vaccineren. “Dat had in de afgelopen maanden al moeten gebeuren. Hoe komt het dat Duitsland reusachtige testlocaties klaar heeft staan, maar dat het bij ons nog steeds niet op orde is?”

Van Rossem is zelfs zo pisnijdig op De Jonge dat hij laat weten dat hij een motie van afkeuring zou indienen wanneer hij nu onderdeel zou hebben uitgemaakt van De Tweede Kamer. “We zijn gewoon te laat […] Het is een beschamende vertoning […] Het zou me niets verbazen als ze bij De Jonge thuis ook de kerstboom zijn vergeten.”

Of je nu wel of geen voorstander bent van vaccineren tegen corona staat hier natuurlijk los van. In de podcast van Van Rossem wordt duidelijk dat hij een absolute voorstander van een inentingsprikje is, maar evenzeer maakt hij ook gehakt van het hele beleid van De Jonge, iets waar zowel een grote groep van voor- alsmede tegenstanders van een vaccin het met elkaar over eens zijn.