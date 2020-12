China geeft ‘corona-angstzaaiende’ journaliste jarenlange celstraf, in Nederland zaait de overheid zélf angst

De Chinese burgerjournalist Zhang Zhan is in hongerstaking. Ze weigert al een tijdje te eten en te drinken. De autoriteiten dwingen haar nu om alsnog voedsel tot zich te nemen via een neussonde. De reden dat ze op deze manier actievoert? Ze is gearresteerd omdat ze beelden maakte van Wuhan toen het nieuwe coronavirus daar huis hield. Dat namen de autoriteiten haar niet in dank af. Vandaag is ze veroordeeld tot vier jaar cel.

Zhang is volgens de rechtbank schuldig aan “onrust stoken en provocatie.” Ze trok aan het begin van de uitbraak van het nieuwe coronavirus namelijk naar Wuhan om daar persoonlijk verslag te doen van wat er allemaal gebeurde toen het virus daar op zijn hoogepunt was. Daarbij uitte ze destijds flinke kritiek op het optreden van de overheid. Maar laat die Chinese overheid nou juist heel “trots” zijn op het eigen optreden. Er vindt in heel het land bijna geen verspreiding van COVID-19 meer plaats, aldus de officiële cijfers. Dus mensen als Zhang moeten niet zeiken en zeuren.

De journaliste is niet de enige klokkenluider/activiste die is opgepakt. In totaal zitten er acht van dergelijke mensen vast. Stuk voor stuk worden ze aangepakt omdat ze volgens de Chinese autoriteiten nodeloos voor paniek en angst gezorgd hebben onder het volk, en natuurlijk omdat ze de euvele moed hadden het beleid uit Beijing te bekritiseren.

Dit is weer eens wat anders dan wat we ze zien in het Westen. Bij ons zijn mensen die zeggen dat er juist geen reden voor paniek is steevast weggezet als gevaarlijke gekken. Niet de paniekzaaiers, maar mensen die rust in de tent willen worden gecensureerd. De autoriteiten lijken er zelf alles aan te doen om de angst juist aan te wakkeren. Zie de wekelijkse presentatie van cijfers omtrent het aantal coronabesmettingen, het aantal doden, en zelfs het aantal ziekenhuisopnames.

Het kan verkeren.

