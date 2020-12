‘Mogelijke boete FVD bewijst: Henk Otten is een bestuursblunderaar van episch formaat’

Eerder vandaag werd bekend dat minister Kajsa Ollongren van D66 mogelijk een boete van 25.000 euro oplegt aan Forum voor Democratie vanwege financieel wanbeleid. Er kan niet vastgesteld worden dat de ledenstand die doorgegeven werd op 1 januari 2019 daadwerkelijk klopt… en dus dat de uitgekeerde subsidie die FVD in dat jaar krijgt terecht was. In deze column legt Michael van der Galien uit wat hij daarvan vindt.

Een serieuze zaak. Een héél ernstige zaak zelfs, want er is belastinggeld mee gemoeid. Daarom is het van belang dat we ook even kijken naar de man die toen daadwerkelijk het ledenbestand bijhield van FVD en de financiële zaken van de partij regelde: Henk Otten. Of, zoals we hem ook wel kennen, Henkie Nett0.

Op 1 januari 2019 diende FVD informatie in om subsidie te krijgen. Die subsidie krijgen politieke partijen (onder meer) op basis van het ledental. Maar er is een probleem met de informatie die op dat moment gegeven werd: na controle kan niet bewezen worden dat de informatie klopt. De reden? De penningmeester had er zo’n puinzooi van gemaakt dat je er niets meer mee kon.

Thierry Baudet was voorzitter van de partij tijdens deze periode en heeft fouten gemaakt, onder meer door blind te vertrouwen op een man die overduidelijk niet vertrouwd kon worden. Maar man, man, man, wat is Henkie Netto toch een ongelooflijke faalhaas. Een bestuurblunderaar van episch formaat. Deze man kan werkelijk niets goed doen — behalve de partijkas te gebruiken voor nogal creatieve doeleinden, natuurlijk. Dat dan weer wel.

Deze lopende lampion hield, zoals ik het begrijp, het ledenbestand zelf bij. De incasso’s van leden werden handmatig gedaan allemaal, met Excel ofzo. Het is nogal wiedes dat het dan een puinhoop eerste klas wordt, maar daar had meneer blijkbaar lak aan.

Nadat die laffe beunhaas eruit werd gegooid heeft FVD “financieel schoon schip” gemaakt. Ze hebben daar vorig jaar zelfs een artikel over op de website gezet. En Olaf Ephraim, die penningmeester werd na Otten, heeft er in 2019 het één en ander over gezegd tijdens het congres van de partij in Barnevelt. “Ik heb nog nooit zo’n administratieve en financiële rotzooi aangetroffen,” zei Ephraim toen. De partij was onverzekerd, Baudet moest zelf geld bijstorten om ergere financiële problemen te voorkomen, en kasgeld bleek — aldus Ephraim — spoorloos verdwenen.

Sterker nog, omdat FVD ermee bezig was hadden ze zélf al laten weten aan het ministerie dat de ingediende ledentelling van 1 januari 2019 (daarover gaat het nu: de controle van het ministerie volgt ongeveer anderhalf jaar na indiening) niet klopte. Ik citeer:

Hoewel bij de jaarrekening sprake is van een goedkeurende accountantsverklaring, zit er nog één ‘vlekje’ uit het verleden in de verantwoording. De ledenstand per 1 januari 2019 bleek niet tot op detailniveau te onderbouwen, vanwege een gebrekkige administratie in 2018. Dat is inmiddels gemeld bij het ministerie.

Met andere woorden, het ministerie en de partij zelf wisten al een jaar geleden dat de administratie over de genoemde periode niet klopte. Omdat Henkie Netto er een puinhoop van had gemaakt. Daar werd melding van gemaakt, precies zoals dat hoort.

Baudet moet het zich aantrekken dat hij Otten zo zijn gang heeft laten gaan en hem niet gecontroleerd heeft… tot, nou ja, april 2019 of daaromtrent. Datzelfde geldt voor de andere bestuursleden die dienst hadden toen Netto nog rondliep bij de partij. De belangrijkste les die geleerd moet zijn is: houd altijd alles in de gaten. Vertrouw niemand blind. En zorg dat alles gecontroleerd kan worden… en ook daadwerkelijk gecontroleerd wórdt.

Maar man, man, man. Wat is die Henk Otten toch een paashaas eersteklas zeg. Wat een figuur… En wat zou het mijn inziens triest zijn als het nóg meer financiële gevolgen krijgt voor FVD dat Otten daar een paar jaar lang zijn gang heeft kunnen gaan. Want de partij heeft al genoeg te verduren gehad van die vent. FVD nu nog eens bestraffen voor het wanbeleid van Henkie Netto? Dat gaat wel heel ver. En nee, dat zeg ik niet omdat ik sowieso positief ben over FVD. Dat zou ik ook zeggen als het, zeg, D66 of GroenLinks betrof.

Of 50Plus.