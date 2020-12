Boete van €25.000 dreigt voor FVD na jarenlang financieel gerommel, gestuntel en wanbeleid: ‘Ernstige zaak!’

Na de partijkrach van Forum voor Democratie dreigt nu ook een financiële strop in de vorm van een boete van maar liefst €25.000. De partij heeft jarenlang gerommeld met de boekhouding en onjuiste getallen aangeleverd. Daar moet nu een fikse boete op volgen, aldus een ministeriële adviescommissie die controles uitvoert op het financiële huishouden van politieke partijen.

Terwijl er nog altijd politici uit FVD blijven stappen, zit het de vermoedelijk permanent invalide geraakte partij van Thierry Baudet ook op een ander terrein totaal niet mee. De partij – waar Baudet tot voor kort zélf voorzitter van was – heeft een ware janboel gemaakt van de partijfinanciën, en dient daarvoor een boete van €25.000 te betalen aan de Staat. Dat is het oordeel van de advies Commissie van toezicht financiën politieke partijen na het lezen van alle jaarverslagen van alle Nederlandse politieke partijen. Vandaag stuurde minister Ollongren de brief door aan de Kamer. Voor FVD staan er enkele genante of zelfs vernietigende passages in:

“De Ctfpp stelt vast dat zij al drie jaar achtereen niet kan steunen op de jaarverantwoording van Forum van Democratie en de neveninstellingen van deze partij. De commissie beschouwt dit als een ernstige zaak, nu niet kan worden bepaald of de subsidie die in 2019 aan de partij is uitgekeerd volledig juist is vastgesteld. De Ctfpp adviseert daarom om Forum voor Democratie een bestuurlijke boete van € 25.000 op te leggen.”

Ollongren onderneemt niet zelf actie tegen FVD, maar noemt het financiële wanbeheer van de partij in navolging van de Ctfpp ook “een ernstige zaak.”

FVD is niet de enige partij die kritiek ontvangt van de adviescommissie. 50PLUS en OSF hebben niet al hun schulden gemeld, schrijft de groep adviseurs verwijtend. Eerstgenoemde heeft bovendien samen met GroenLinks en de SGP geen goede accountantscontrole laten uitvoeren op alle onderdelen van de partij. Geen enkele partij wordt echter voorgedragen voor een boete, laat staan een van een kwart miljoen.

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en de Autoriteit Financiële Markten gaan nog eens nader in de zaken van FVD duiken. Mochten zij ook tot de conclusie komen dat Thierry Baudet en zijn medebestuursleden de boel ernstig misleid of in de soep hebben laten lopen, dan neemt Ollongren de €25.000 boete “in serieuze overweging.”

Al met al bevestigt het rapport maar weer eens wat we eigenlijk allemaal wel weten: Thierry Baudet is ongeschikt voor het ambt van politicus, en is ook eigenlijk gewoon niet goed bij z’n hoofd.