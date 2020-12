‘Conclusies Catshuisoverleg: geen versoepelingen richting kerst, dinsdag worden knopen doorgehakt’

Volgens het AD lijken er geen versoepelingen aan te komen richting kerst. De reden daarvoor is dat ‘het aantal besmettingen domweg te hoog is’. Wel heeft het Outbreak Management Team (OMT) prognoses gemaakt voor eventuele versoepelingen, om te kijken naar wat het effect kan zijn op de besmettingscijfers.

Afgaande op de berichtgeving lijkt het kabinet dus goed inzichtelijk te willen krijgen wat er eventueel mogelijk is. Daarbij wordt een verruiming van het aantal gasten thuis als voorbeeld aangehaald. Een verruiming van dagelijks drie gasten naar maximaal zes (buiten het eigen gezin) zou volgens een AD-bron ‘binnen handbereik’ zijn, ‘maar niet zonder risico’s’.

Volgens mij stevenen we echt af op een nieuwe golf als het kabinet overstag gaat en met dergelijke versoepelingen aan gaat komen. Als blijkt dat het openhouden van de scholen een grote bron van besmetting is, dan graven we onszelf alleen maar dieper in de put door meer gasten toe te gaan staan rond de feestdagen. Maar misschien gaat het sowieso al wel mis omdat ik het vermoeden heb dat veel mensen zich überhaupt niet aan het maximum aantal gasten zal gaan houden. Ouderen en zwakkeren misschien wel, maar relatief gezonde mensen van zestig jaar en jonger? Ik denk het niet. De frustratie zit bij veel mensen inmiddels veel te hoog volgens mij.

Ik hoop dat ik het fout heb wat betreft mijn inschatting van de gemiddelde Nederlander en wat betreft mijn vermoeden over het openhouden van de scholen. Maar wat ik zo op Twitter voorbij zie komen stemt mij absoluut niet gerust. En het feit dat er veel agressie in de maatschappij voorkomt op het moment. Of het nou gaat over vuurwerk, steekincidenten, vechtpartijen of demonstraties. Er broeit iets. En ik denk dat het rond Oudjaarsdag nog sterker tot uiting komt.