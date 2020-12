De drie verschillende vormen van letselschade

Iedereen hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar het kan zomaar gebeuren: een ongeluk. Dit kan een eenzijdig ongeluk zijn, waar maar je alleen zelf bij betrokken bent. In dat geval heb je vaak alleen te maken met de verzekering en zijn andere kosten vaak voor je eigen rekening. Als je echter als slachtoffer bent betrokken bent bij een ongeval met één of meerdere andere betrokkenen, zijn de kosten vaak voor de rekening van de betrokkenen die schuld hebben aan het ongeval. De geleden schade die door een ongeval wordt veroorzaakt, noemen we letselschade. Voorbeelden van ongevallen waar je letselschade bij kan lijden zijn verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en sportongevallen. Bij letselschade wordt er onderscheid gemaakt in verschillende vormen van schade, die achtereenvolgens zullen worden uitgelicht.

Lichamelijk letsel

De eerste en meest voor de hand liggende vorm van letselschade is lichamelijk letsel. Denk hierbij aan een bijvoorbeeld aan een gebroken been als gevolg van een verkeersongeluk of aan brandwonden als gevolg van een bedrijfsongeval. In het geval van brandwonden kan er ook sprake van schade aan het gezicht zijn, waarvoor plastische chirurgie nodig kan zijn ter herstel. Lichamelijke letsel heeft dus uitsluitend betrekking op het lichaam van het slachtoffer.

Financieel letsel

Een andere vorm van schade die geleden kan worden als gevolg van een ongeval is financiële schade. Denk daarbij allereerst aan de medische kosten voor de behandeling van een gebroken been, maar ook aan gemiste inkomsten door een ziekenhuisopname of zelfs onnodig gemaakte kosten als een sportschoolabonnement dat je door het lichamelijke letsel niet meer kan gebruiken. Het berekenen van geleden letselschade kan zoals je ziet best ingewikkeld worden. Er zijn meer vormen van financiële letselschade dan die meestal direct in je opkomen, dus het inschakelen van juridische ondersteuning is dan vaak een goed idee.

Geestelijk letsel

Een laatste vorm van schade is geestelijk letsel, vaak ook wel immateriële schade genoemd. Gevoelens van stress en verdriet komen vaak voor als gevolg van een ongeval, maar passen niet echt binnen de categorieën lichamelijk en financieel letsel. Toch is het vaak mogelijk om hier ook een schadevergoeding voor te krijgen, het zogenaamde smartengeld. Een ongeval is erg vervelend en kan grote gevolgen hebben, maar deze hoeven niet onoverkomelijk te zijn als je er een schadevergoeding voor weet te krijgen door er aanspraak op te maken op de juiste juridische gronden!