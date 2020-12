De maatschappij over twintig jaar: deze sectoren zullen (wellicht) verdwijnen

Hoe zullen we terugkijken op ons leven als we tachtig jaar oud zijn en over onze jeugd vertellen aan onze kleinkinderen? In wat voor wereld zullen we dan leven? Zo ver vooruit kunnen we niet kijken, maar gebaseerd op de huidige maatschappij kunnen we best vooruit kijken naar hoe de wereld er over twintig jaar uitziet.

We kunnen hier een betoog van duizenden woorden schrijven waar we alles, van klimaat tot economie, analyseren om zo te kijken hoe alles in de maatschappij binnen twintig jaar zal veranderen. Dat doen we niet: laten we het behapbaar maken en kijken naar de maatschappij om ons heen, waarmee we in het dagelijks leven direct contact hebben.

Een goed voorbeeld zijn winkels. De omzet die de e-commerce maakt, het gemak waarmee winkelaars nu al online hun producten bestellen, de snelheid waarmee ze die producten in huis krijgen en de enorme diversiteit aan producten op het internet zorgt ervoor dat webshops nu al meer klanten binnenhalen dan offline winkels. Het zorgt voor leegstand in de winkelstraten en het is dan ook geen rare inschatting dat er over twintig jaar alleen nog maar groothandels en supermarkten in onze steden en dorpen zijn.

Entertainment verandert ook. We kunnen genieten van streaming diensten vanuit huis en hoeven voor een avondje genieten de deur niet meer uit. Wat dacht je bijvoorbeeld van het casino? In een online casino vind je dezelfde spellen, zo niet meer, en met de technologische ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in die online entertainment, van live casino’s tot 3D-casino’s, is het helemaal niet onvoorstelbaar dat er over twintig jaar helemaal geen casino’s meer bestaan en dat we alleen nog maar een gokje wagen op een van de vele casino’s die we op het internet vinden. Voor de beste online casino’s kun je hier kijken.

De particuliere verhuur van appartementen en huizen op platforms als Booking.com en AirBnB is een populaire manier voor mensen om tijdens de vakantiemaanden iets bij te verdienen. Ieder jaar worden er honderdduizenden vakantie overnachtingen geboekt via zulke platforms en hoewel er steeds meer regels bijkomen voor de verhuur van zulke plekken, blijft de populariteit ook toenemen. Dat bekent voor hotels een verlies aan klanten en aan omzet. Het is ook in die sector niet ondenkbaar dat er over twintig jaar haast geen hotels meer zijn omdat particuliere verhuur initiatieven het simpelweg een stuk beter doen.

Nog zo’n particulier platform dat ineens opkwam en enorm populair werd is Uber. Na Uber zijn er nog een hoop vergelijkbare diensten bijgekomen. Het idee is dan ook heel simpel: iemand heeft een auto, kortom, een transportmiddel. Waarom zou hij of zij dat voertuig niet kunnen inzetten om andere mensen tegen betaling naar hun bestemming te brengen? Exact! Hoewel er ook steeds meer regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden en belasting wordt ingevoerd door overheden, gaan dit soort diensten alleen maar groeien de komende jaren en voorspellen wij dat er over twintig jaar haast geen taxi’s meer zijn. Net als hotels zijn zij de dupe van de nieuwe technologie.

Iets wat niet zal verdwijnen maar zich wel nodig zal moeten hervormen is het onderwijs. De pandemie heeft al aangetoond dat er, ondanks de negatieve kanten, prima lesgegeven kan worden via Zoom of Skype en de toekomst van onderwijs vindt dan ook online plaats. Waarom nog naar de uni komen als je je lessen gewoon online kan volgen. Je kan op die manier zelfs een diploma halen bij een universiteit aan de andere kant van de wereld! Het onderwijs zal zich hervormen, wat wellicht zal verdwijnen is de traditionele campus! De nadelen zijn dat er een sociaal aspect verdwijnt, het voordeel is dat onderwijs goedkoper kan worden!