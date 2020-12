De Wekelijkse Standaard: Jokkende GroenLinksers, #MeToo D66 en exit Hugo de Jonge

Welkom bij De Wekelijkse Standaard. Iedere week bespreken we de meest actuele en urgente onderwerpen. Ook zullen we regelmatig interviews houden met bekende politici en critici.



Deze week praat uw host Bart Reijmerink over de nieuwste ontwikkelingen in het politieke landschap. Hugo de Jonge vertrekt als lijsttrekker bij het CDA, GroenLinks doet nog steeds of haar neus bloedt en heult met de Moslimbroederschap, en D66 heeft haar eigen #MeToo-kwestie.



Vindt u onze podcast leuk? Doneer en ontvang exclusieve podcasts van DDS!

Klik Hier!