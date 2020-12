Denk-lolbroek Van Baarle: wil in Tweede Kamer meer gaan ‘verbinden’

Het Rotterdamse Denk-raadslid Stephan van Baarle is de nummer drie op de Tweede Kamerlijst van Denk. Mocht hij in de Tweede Kamer komen dan wil hij vooral meer gaan ‘verbinden’ met andere partijen. Zegt hij zelf, hè? Een vrij hilarische opmerkingm aangezien Denk nu niet bepaald bekend staat om haar verbindingskracht. Sterker nog: de partij scheldt iedereen maar uit.



Om even met de deur in huis te vallen: Denk is een partij die allesbehalve ‘verbindend’ is. De tactieken van deze migrantenpartij zijn juist vaak gericht op harde, persoonlijke aanvallen. Vaak op kenmerken waar collega-parlementariërs niets aan kunnen doen, zoals hun afkomst. In de voorbije periode werden Tweede Kamerleden dikwijls zo hard aangepakt door de Denk-kompanen dat ze zelfs op bedreigingen konden rekenen van de Denk-achterban. Zo zijn (voormalig) Kamerleden Sadet Karabulut en Zihni Özdil meermaals hard aangevallen door de Denk-Kamerleden vanwege hun Koerdische en Turkse afkomst. Deze aanvallen in de Kamer hebben er ook toe geleid dat zij ‘haatmails, intimidaties en bedreigingen‘ hebben ontvangen vanuit de samenleving.

Maar volgens voormalig Denk-leider Tunahan Kuzu is de partij volwassener geworden. Het is tijd voor de partij om stappen te gaan zetten, en kandidaat-Kamerlid Van Baarle is een belangrijke troef in deze ontwikkeling. Denk gaat verbinden. Ja, echt, zegt nummer 3 op de kandidatenlijst Stephan van Baarle:

“Niet milder, maar de partij is wel in ontwikkeling. We worden volwassener. We hebben een groei met elkaar doorgemaakt. We moeten ook daadwerkelijk de stappen gaan zetten van het op de agenda zetten van onderwerpen naar het realiseren ervan”

De vraag is nog maar hoe oprecht dit is, want in het recente verleden heeft Denk genoeg dingen gedaan die niet altijd door de beugel konden. Kamerleden voelen zich nog steeds niet altijd even op hun gemak met Denk in de Kamer, en zij hebben daar meer dan voldoende redenen voor. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz somt de door Denk veroorzaakte ellende op:

Zeker niet! Geen excuus gehoord. Niet nadat ik in Turkse media als zgn afvallige werd zwartgemaakt. Niet toen de bedreigingen binnenkwamen. Niet toen mijn auto bekrast werd, of toen ik op straat werd uitgescholden. Tot op heden nooit een excuus gehoord van Azarkan, Ozturk of Kuzu https://t.co/D00Olgb6MW — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 11, 2020

Maar toch meent Denk de partij van de verbinding te kunnen worden. Is er iemand die dit daadwerkelijk gelooft?

“Mijn stijl is zeggen waar het op staat, maar ook altijd proberen de verbinding te zoeken. Proberen de perspectieven van andere partijen ook mee te nemen. Ik denk dat we dat nu al goed doen, maar ik denk dat ik daar nog wel een steentje aan kan gaan bijdragen”

Jongens, houd toch op met die onzin. Niemand trapt er in.