Driekwart Nederland heeft helemaal gelijk: ongevaccineerden moeten de nieuwe melaatsen worden

Wie zich per sé niet wil laten inenten mag dat doen zonder strafrechtelijke vervolging te hoeven vrezen. Maar hij/zij moet niet denken dat zo’n beslissing dan het recht geeft om andere mensen in gevaar te brengen. Terecht, dus, dat driekwart van de Nederlanders vóór het invoeren van vaccinatiebewijzen zijn die mensen meer vrijheden verschaffen.

Ondanks dat de afgelopen jaren veel te doen is geweest rondom de opkomende beweging der antivaxxers. Ooit was dit louter een groep verstokte gereformeerde Middeleeuwers uit de Bible Belt, tegenwoordig zitten er ook allerlei new age-hippies en FVD-stemmers bij de club. Het is een bont en heterogeen gezelschap, maar verenigd in één doel: de medische wetenschap een middelvinger geven, en gevaarlijke ziektes weer vrijelijk door Nederland laten stromen. Het is de vleesgeworden kwaadaardigheid, met flinke scheuten desinformatie en complotdenken.

Gelukkig is de meerderheid van Nederland niet zo, en plant deze ook gewoon het coronavaccin te gaan halen wanneer daar een oproep voor is. Deze mensen zijn dan ofwel immuun voor de ziekte, ofwel voor de symptomen ervan. Zo beschermen zij zichzelf én degenen die het vaccin om medische redenen niet kúnnen nemen.

Degenen die het vaccin weigeren zijn en blijven daarentegen een gevaar voor de volksgezondheid. Terecht, dus, dat een meerderheid van onze landgenoten wil dat deze lui zich dan ook gewoon aan coronamaatregelen moeten blijven houden die voor anderen kunnen worden opgeheven:

“Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het een goed idee om een bewijs van vaccinatie in te voeren wanneer iedereen de kans heeft gehad een prik tegen corona te halen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1640 mensen van onder meer de TU Delft en het RIVM. Een vaccinatiebewijs zou mensen die zijn ingeënt meer vrijheden geven. Zij mogen bij een uitbraak wel gewoon naar de winkel of reizen met het ov.”

We zullen het wisdom of the crowd noemen, want de meerderheid heeft hier dan ook helemaal gelijk. De zogenaamd principiële vaccinweigeraars zijn in werkelijkheid egoïsten, en hoeven dan ook niet te worden beschouwd als volwaardige deelnemers – gezien zij diezelfde maatschappij met alle liefde infecteren met zoveel mogelijk COVID-19.

Kom dus maar op met die vaccinatiebewijzen. En verban die gevaarlijke antivaxxers naar waar ze thuishoren: de uiterste randen van de samenleving.