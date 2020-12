Een op vijf Nederlanders liefst zonder partner de weg op

Een derde houdt commentaar op rijstijl nauwelijks voor zich.

Maar liefst 21 procent van de Nederlandse automobilisten rijdt liever alleen dan met zijn of haar partner erbij. Dit blijkt uit onderzoek van RDWdata.nl onder 1.028 Nederlandse autobezitters. En als zij zelf op de bijrijdersstoel zitten, heeft 33 procent moeite om geen commentaar te geven op de rijstijl van zijn partner.

Vooral vrouwen (26 procent) vinden het vervelend wanneer hun partner over hun schouder meekijkt. “Over het algemeen rijden vrouwen een stuk voorzichtiger dan mannen”, zegt Peter Abrahamse, manager bij RDWdata. “Deze verschillende rijstijlen zorgen al snel voor ergernissen over en weer. Zo vinden mannen vaak dat hun vriendin wel wat vaker het gaspedaal in mag trappen. Aan de andere kant storen vrouwen zich aan het roekeloze rijgedrag van hun vriend. Het is goed dat partners elkaar hierop wijzen, maar doe dit niet te vaak en op een normale manier. Op een bemoeierige bijrijder zit namelijk niemand te wachten.”

Onenigheid

Behalve de bemoeizucht van hun partner, zorgt ook afleiding voor veel onenigheid in de auto. Met name mannen (21 procent) zeggen dat hun partner hen regelmatig afleidt als zij achter het stuur zitten. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts twaalf procent. Ook navigatie leidt tot irritaties. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst drie op de tien Nederlandse chauffeurs weleens met zijn partner ruziet over de juiste routebeschrijving. Abrahamse: “Je zou verwachten dat jonge stellen als technative met de huidige middelen minder hoeven te kibbelen over de routeplanning. Ik vraag me af hoe zij het er vroeger vanaf zouden brengen, toen we nog met een kaartenboek en markeerstift naar Zuid-Frankrijk reden. Ik kan me nog wel herinneren dat we ineens op de drukke ring van Parijs zaten, terwijl we die juist probeerden te vermijden.”