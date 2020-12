Europarlementariër Rob Roos zegt vaarwel tegen FVD, maar steekt zijn Europese blauwe zeteltje wél in eigen zak…

Het is bijna zaterdagavond, pakjesavond! FVD-Europarlementariër Rob Roos komt dan ook met een heus gedicht, zij het niet dat hij daar een verdomde strik omheen heeft geknoopt.

Lees en oordeel zelf:

“Ik wil graag iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt de afgelopen vier jaar, maar die nu de keuze voor Baudet hebben gemaakt. We hebben hetzelfde doel nagestreefd, maar we hebben nu verschil van inzicht hoe de partij aangestuurd moet worden. Ik respecteer ieders keuze. Baudet heeft het referendum gewonnen en dat had ik ook verwacht.

[…]

“Ik sprak Baudet zondag 22/11 voor het laatst en heb hem de vraag gesteld: “Waarom laat je de partij struikelen voor een paar opgeschoten jongeren met rabiate uitlatingen? Ik wil daar niks mee te maken hebben, net zoals vele andere volksvertegenwoordigers die zich elke dag hiervoor moeten verdedigen. En, we kunnen zo niet de verkiezingscampagne ingaan want elke vraag en elk debat zal over de nr. 7 op de lijst gaan en zijn rol in de JFVD. Freek Jansen is daar hoe dan ook verantwoordelijk voor. Los het gewoon op!”

[…]

“Het antwoord van Baudet was: “die jongeren, dat is het hart van de partij”. Toen knapte er iets bij mij. Baudet heeft in mijn beleving de bijzaken belangrijker gemaakt dan de hoofdzaak. Dit is niet meer de FVD waarvoor ik mij vier jaar heb ingezet.”

[…]

“Ik begrijp de teleurstelling bij mensen, want dit was misschien wel onze laatste kans om Nederland terug te winnen. Ik strijd door maar kan mij niet meer vinden in die keuzes van de partij. Ook vind ik dat Baudet zich ongeloofwaardig heeft gemaakt met zijn aftreden en een dag later weer met zijn aantreden. Bovendien is Theo Hiddema niet zomaar vertrokken. Ook dat mag Baudet zichzelf aanrekenen.”

[…]

“Ik wens iedereen het allerbeste en ook veel wijsheid. Blijf altijd zelf nadenken. Het ga jullie goed. Ik strijd op mijn eigen manier door. Rob Roos”