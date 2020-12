Eva Vlaardingerbroek doet huiliehuilie in Telegraaf, discussieert over definities, en verliest groots

Ah. Daar is ze dan met haar “verhaal” over wat er gebeurd zou zijn bij Forum voor Democratie. Jawel, Eva Vlaardingerbroek laat van zich horen. In de T. De krant die in campagnetijd steevast fungeert als huisblad van de VVD. Haar “affaire” met Thierry Baudet noemt ze “foutje, bedankt.” En ze heeft nog meer van zulke achterlijke uitspraken.

Jan Dijkgraaf adviseerde Vlaardingerbroek om vooral niet te blijven wrijven in de vlek. Met andere woorden, doe je verhaal gewoon niet. Houd het voor je. Je hebt gegokt en verloren. The end.

Maar nee, mevrouw moest en zou haar “verhaal” doen. Het gevolg? Een ranzig, totaal niet kritisch verhaal in De Telegraaf waarin ze wil discussiëren over de definitie van woorden als “relatie” (het was maar een “fling,” geen liefdesrelatie!), terwijl ze huiliehuilie doet dat Baudet hier publiekelijk over sprak nadat ze hem met een mes in de rug stak, live op tv.

Lees maar mee:

“Thierry wist hoe bang ik was dat dit uit zou komen. Toen ik op de lijst kwam, heb ik gezegd: ’Kunnen we alsjeblieft zwijgen over wat er toen tussen ons is gebeurd’. Als het naar buiten komt, heb je niets wat je hebt bereikt aan jezelf te danken. Dat hij op nationale tv zo’n opmerking maakte, heeft alle schijn van een bewuste actie. Waar ik bang voor was, gebeurde: ik was de ’rancuneuze ex’ en nog veel grovere seksistische opmerkingen stroomden binnen.”

Deze vrouw is echt van het padje. Zij stak Baudet live op tv met een mes in de rug, maar vervolgens moeten we medelijden met háár hebben omdat hij “bewust” zou hebben gezegd dat ze ooit een “relatie” hadden?

Serieus?

Eva. Als je nog met bloederige handen, het mes in de hand, trots voor je uit staart moet je niet schrikken dat je slachtoffer je een koekje van eigen deeg geeft. En áls dat gebeurt, moet je al helemaal niet verbaasd opkijken als niemand met je sympathiseert.

Ja, de manier waarop Vlaardingerbroek en Nicki Pouw-Verweij toegesproken zijn op met name Twitter door jonge, boze Baudetianen is volstrekt onacceptabel. Maar denkt Vlaardingerbroek nou écht dat we denken dat Baudet te ver ging terwijl zij hem publiekelijk vernederde en hem met pek en veren uit zijn eigen partij probeerde te gooien?

Afijn. Een waardeloos interview dus. En wat deed ze daarna? Ze zette het op Twitter… maar zorgde ervoor dat mensen niet op haar tweets konden reageren. Zoals Jan Dijkgraaf stelt:

Lol @ reactiemogelijkheid beperken. Alles is zo vreselijk bedacht en weinig streetwise. pic.twitter.com/Fjhqq7ure6 — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) December 11, 2020

En elders: “De timing is ook heerlijk lachwekkend. Iedereen is haar allang vergeten. En dan zo’n uitonderhandeld verhaal van iemand die kwam, zag en verdwenen is.”