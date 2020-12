Extra corona-overleg in Catshuis: doorgeslagen kabinet overweegt ‘extra maatregelen’ zoals SLUITEN WINKELS

Deze week zal premier Mark Rutte ons weer toespreken over het vreselijke Chinese coronavirus, het enorme aantal mensen dat er aan onder doorgaat, de onvoorstelbaar veel besmettingen, etc.

Dat is op zich niks nieuws. Daar moeten we nu al maanden naar luisteren. Maar deze keer wordt het toch anders dan normaal. Want het kabinet heeft zondag een extra overleg in verband met “het hoge aantal nieuwe besmettingen.” Er liggen “nieuwe maatregelen” op tafel. Aldus het AD:

,,We moeten rekening houden met nieuwe maatregelen’’, zo klinkt het. Eerder noemde premier Rutte bijvoorbeeld het sluiten van schoolgebouwen of winkels, exclusief supermarkten.

Het kabinet bespreekt dan ook meteen wanneer de extra maatregelen aangekondigd worden. Dat kan later in de week gebeuren, maar ook dinsdag al tijdens de wekelijkse ‘oh nee, shit, dit gaat helemaal fout’ persconferentie van de heren Rutte en De Jonge.

Het behoeft natuurlijk geen nadere uitleg dat het sluiten van winkels exclusief supermarkten een enorme impact gaat hebben op de economie én op de levensvreugde van Nederlanders. Zo’n ingreep moet je echt alleen doen in heel extreme omstandigheden.

Zijn die omstandigheden nu zo extreem? In mijn ogen niet. We weten welke bevolkingsgroepen de grootste overlijdenskans hebben. We weten ook wat het Infection Fatality Rate is. Wybren van Haga van Forum voor Democratie stelde de IFR onlangs internationaal vast op 0,23% en landelijk op 0,7%. Die statistieken werden niet weersproken door kabinetsleden.

Dan kan er wel heel moeilijk worden gedaan over bijna 9.000 nieuwe besmettingen, maar het gaat om het aantal doden — en het aantal bezette IC-bedden. Het aantal doden is nog steeds totaal onder de 10.000. Op Google kan je heel goed zien wat het aantal doden per dag is. Kijk even mee naar deze grafiek:

Wat het aantal IC-bedden betreft:

Het is in totaal onzinnig om het hele land hiervoor in lockdown te gooien — een volledige lockdown, met gesloten scholen, en zelfs gesloten winkels (behalve supermarkten). Dit kan heel anders, bijvoorbeeld door het aantal IC-bedden op te schroeven, meer personeel aan het werk te zetten (verpleegkundigen en artsen in opleiding, via een buddysysteem, etc.).

Tijd om ons hier tegen te verzetten en duidelijk te maken aan het OMT en het kabinet dat dit soort maatregelen veel te ver gaan. Als maatschappij moeten we een eerlijk en open debat kunnen voeren over de vraag welke prijs we willen betalen om het nieuwe Chinese coronavirus te beperken. Deze prijs, die mogelijk deze week nog van Nederland gevraagd wordt, is veel te hoog.