Kijken! Wybren van Haga (FVD) sloopt de coronablunders van het kabinet

In de Tweede Kamer maakte Forum voor Democratie parlementariër Wybren van Haga kort metten met het kabinetsbeleid inzake het nieuwe Chinese coronavirus. “Langzaam raken we onze vrijheid kwijt,” aldus Van Haga. Dit kan en mag zo niet doorgaan.

“We bevinden ons in een sociale, culturele, economische en medische crisis. Niet door het coronavirus, maar door de verkeerde maatregelen die dit kabinet heeft genomen,” begon Van Haga zijn relaas. “Langzaam raken we onze vrijheid kwijt. Onze bedrijven gaan failliet, de kroegen en restaurants sluiten de deuren, de houdt op te bestaan en onze premier houdt lachend vol dat we het ‘samen doen’.”

“Maar, voorzitter, we doen helemaal niets samen. De mensen die deze coronamaatregelen opleggen merken helemaal niets van corona. Ze krijgen gewoon hun salaris van 10.000 euro per maand en liggen niet wakker omdat hun levenswerk kapot gaat,” ging Van Haga verder, “door een kabinet dat vanwege bezuinigingen het aantal Intensive Care bedden halveerde van 2200 naar 1100 bedden en verschillende ziekenhuizen heeft gesloten. Een kabinet dat in februari een vliegtuig vol medische hulpmiddelen naar het Chinese Wuhan stuurde en toen het coronavirus toch plotseling naar Nederland kwam, hadden we geen mondkapjes meer, geen handschoenen meer, helemaal niks. En een groot aantal ouderen in verzorgingstehuizen is mogelijk overleden door deze ongelofelijke blunders.”

“En het overheidsfalen stopt daar niet mee. We kregen vervolgens een onbetrouwbare Corona-app waardoor hele volksstammen ten onrechte 10 dagen in quarantaine gaan. Het bron en contactonderzoek faalde door een tekort aan mensen en het opschalen van de testcapaciteit ging tergend langzaam. En ondanks het feit dat de Wereld Gezondheidsorganisatie adviseerde om 1 meter afstand te houden, koos het ministerie van VWS voor 1,5 meter. Zonder wetenschappelijke onderbouwing maar met catastrofale gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven.”

“De PCR-test ligt gelukkig nu wereldwijd onder vuur,” legde Van Haga vervolgens uit. “Het retraction-paper dat is ingediend spreekt boekdelen en ik hoor graag wat de minister hiervan vindt? Als de PCR-test naar de prullenbak wordt verwezen valt de basis weg voor alle coronamaatregelen. Dus ik ben benieuwd hoe de minister zich hierop voorbereidt. En hoe kijkt de minister aan tegen het feit dat ook bij de ontwikkeling van het vaccin, de PCR-test een integraal onderdeel is van het testprotocol?”

“De mondkapjesplicht is symptomatisch voor dit coronakabinet. Negen maanden lang betoogden het RIVM en het ministerie van VWS dat mondkapjes niet werkten. Met de spoedwet in de hand, voerden zij per 1 december tóch een mondkapjesplicht in. En nu loopt heel Nederland met een niet-werkend ongewassen mondkapje dat ook nog eens schadelijk is voor de volksgezondheid,” zette Van Haga zijn aanval op het kabinetsbeleid voort. “De mondkap, als symbool voor mensen die willen laten zien dat ze wél meedoen. Dat ze wél deugen. Ook al weten ze dat het onzin is. Het is ronduit stuitend dat de minister het verschil tussen het vrijwillig dragen van een mondkapje en de mondkapjesplicht niet eens heeft onderzocht. Graag hoor ik van de minister waarom dat niet is gebeurd.”

Het antwoord daarop zal de minister hem vrijwel zeker schuldig blijven. Of er zal iets komen over “ja maar haast.” Op veel meer hoeft Van Haga natuurlijk niet te rekenen.

Maar goed, de FVD-politicus was nog niet klaar. “De horeca gaat massaal failliet ondanks de steunmaatregelen. De horeca heeft heel geïnvesteerd in protocollen waardoor de coronamaatregelen eenvoudig konden worden nageleefd. Slechts 2,6% van de besmettingen was te herleiden naar de horeca! Hoezo moet de horeca dan dicht? Graag hoor ik alsnog een onderbouwing van de minister. En de cijfers tijdens de technische briefing vanochtend lieten bovendien zien dat het effect van de sluiting van de horeca gelijk is aan nul.”

“Oud en Nieuw wordt een dystopische ervaring,” zei Van Haga ook terecht. “Met drie gasten samen huilen en terug denken aan vroeger toen we nog vrij waren. En we mogen nog geen babyvuurpijltje afsteken. Omdat dit kabinet niet in staat is om de regels te handhaven is er besloten toe een algeheel vuurwerkverbod. Waarom wordt ook deze traditie zonder reden om zeep geholpen? En hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat de vuurwerkondernemers worden gecompenseerd?”

En… hij ging stug door. “De algehele ontkenning van feiten is nog wel het meest verwijtbaar. Met een IFR van 0,23% wereldwijd en een IFR van 0,7% in Nederland zou je écht andere maatregelen kunnen en moeten nemen. Zorg bijvoorbeeld voor gerichte bescherming van ouderen en kwetsbaren. Onder de 65 jaar zijn er slechts 506 mensen overleden van de ruim 9.000 coronadoden. Geen enkele reden dus om mensen onder de 65 te vragen om hun vrijheid, hun geld en hun leven bij de overheid in te leveren.”

Hoe het dan wel moet? “Zorg bijvoorbeeld voor accuraat testen in combinatie met quarantaine. Zorg voor goede ventilatie in gebouwen. Het is onbegrijpelijk dat hier weinig tot niets mee wordt gedaan. Stop direct met die onzinnige maatregelen zoals de 1,5-meter regel. En maak het dragen van mondkapjes vrijwillig. En zet bijvoorbeeld in op preventie en gezond leven. En sluit ook de ogen niet voor potentiële geneesmiddelen zoals HCQ en bijvoorbeeld het veelbelovende geneesmiddel Ivermectine. Maak een gebalanceerde afweging tussen verschillende ziekten. Waarom zijn kanker- en hartpatiënten minder waard dan coronapatiënten? En schaal de IC-capaciteit zo snel mogelijk op naar bijvoorbeeld 1500 bedden, desnoods met IC-verpleegkundigen in opleiding en een buddy-systeem.”

“Hoeveel IC-verpleegkundigen zijn er eigenlijk inmiddels in opleiding?”

“Forum voor Democratie gelooft niet in complottheorieën. Maar wij geloven wel in machtsmisbruik, in perverse belangen en incompetentie. Grote groepen in de samenleving gaan nu kapot door het wanbeleid van dit kabinet,” zei Van Haga vervolgens. “Niet door het coronavirus maar door verkeerde en niet-onderbouwde maatregelen. En dat allemaal volkomen onnodig omdat corona weliswaar een gevaarlijk virus is, maar aantoonbaar niet erger dan een stevige griep.”

“Oud-senator Heleen Depuis zei het zaterdag treffend in het NRC: ‘Ouderen moeten vrijwillig een stap terug doen om jongeren en de economie te ontlasten. Solidariteit moet je niet eindelijk oprekken.’ Dus kabinet, kijk naar de feiten, toon leiderschap, stop met dit geblunder en laat Nederland weer vrij,” sloot Van Haga zijn speech af.

