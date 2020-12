Femke Halsema heeft geen goed woord over voor steniging van glazen ruit bij Amsterdamse moskee: “Moslims horen bij onze stad”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft geen goed woord over voor de man die deze week een steen door de ruit van de Westermoskee gooide. Daarbij sneuvelde een raam en waren er op andere ramen beschadigingen aangebracht. “Ga met respect met onze islamitische gemeenschap om”, aldus Halsema.

Tegenover stadszender AT5 zegt Halsema dat ze direct contact het gezocht met het bestuur van de geplaagde moskee. “Ze zijn behoorlijk geschrokken, en het is ook niet de eerste keer dat de islamitische gemeenschap in onze stad met bedreigingen te maken heeft.”

Het is natuurlijk allesbehalve netjes om andermans eigendommen te vernielen. Of het daarbij gaat om een bekraste auto of een steen door de ruit van een gebedshuis: Het hoort gewoon niet. Maar dat de gemeente Amsterdam zich nu beraad op extra veiligheidsmaatregelen in en rondom de moskee gaat ook wel een beetje erg ver. We hebben het over een steen, niet over een handgranaat of een levensgevaarlijke brandbom.

De vernieling van de Westermoskee staat wat Halsema betreft niet op zichzelf. “We hadden deze week ook de regenboogvlaggen die met eieren bekogeld werden, dat past echt niet bij Amsterdam. We moeten in Amsterdam met respect omgaan met mensen die van elkaar verschillen.” Echter maakt de gemeente Amsterdam geen aanstalten om alle woningen en horecazaken met een regenboogvlag te gaan beveiligen.

Het Amsterdamse gemeentebestuur zal vermoedelijk denken: ‘Een ei is geen steen en een steen is geen ei.’ Dat is je reinste Grachtengordellogica. Evenals de afsluitende woorden van Halsema: “Tolerantie is onze opdracht, en juist nu, in een lockdown, terwijl we het allemaal moeilijk hebben, terwijl kerst eraan komt, laten we alsjeblieft een beetje aardig zijn voor elkaar.” Daar denken de getroffen ondernemers op en rond de Amsterdamse Noordermarkt vast net zo over.