FVD komt in opstand: ‘Avondklok is onacceptabele inperking van onze vrijheid’

Forum voor Democratie heeft zich op Twitter keihard uitgesproken tegen mogelijke plannen van het kabinet om morgen een avondklok aan te kondigen voor Oud en Nieuw. Dit is, schrijft FVD op Twitter, een “onacceptabele inperking van uw en onze vrijheid.” De partij zal zich daar dus fel tegen verzetten.

Eerder vanavond berichtten wij op basis van een artikel op de website van RTL Nieuws dat de regering overweegt een avondklok af te kondigen voor Oud en Nieuw. Dit betekent dus dat we tijdens Oudjaarsnacht niet op straat zouden mogen komen; niet om vuurwerk af te steken (dat is sowieso verboden), maar ook niet om vrienden, kennissen en buren een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Als enige partij (tot nu toe) heeft Forum voor Democratie zich hier nu hard tegen uitgesproken. Thierry Baudet en Wybren van Haga vinden deze maatregel véél te ver gaan.

Het kabinet is helemaal de weg kwijt. #Avondklok = onacceptabele inperking van uw en onze vrijheid. Winkels sluiten is ook onbespreekbaar: doodsklap voor detailhandel! Deze waanzin moet nu afgelopen zijn. #FVD wil de #coronamaatregelen beëindigen. Nu samen terug naar normaal! https://t.co/KdL3NZ0QnO — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) December 13, 2020

“Het kabinet is helemaal de weg kwijt,” schrijft Forum op Twitter. “Avondklok = onacceptabele inperking van uw en onze vrijheid.” Beter hadden Baudet en Van Haga het natuurlijk niet kunnen verwoorden.

En FVD was nog niet klaar. Want, laat de partij meteen even weten, “[w]inkels sluiten is ook onbespreekbaar: doodsklap voor de detailhandel!”

Want ja, volgens de media overweegt het kabinet ook om alle “niet-essentiële winkels te sluiten,” waarbij de regering natuurlijk even bepaalt welke winkels wel en niet “essentieel” zijn. In dit geval betekent dit dat supermarkten en drogisterijen open mogen blijven, maar vrijwel alle andere winkels zullen dan gedwongen de deuren moeten sluiten.

Ook daar wil Forum voor Democratie niets van weten. En alweer geldt dat FVD op dit moment de énige partij is die zich hiertegen verzet.

FVD kiest principieel voor de vrijheid. En daardoor geeft de partij de burger echt iets te kiezen; een radicaal alternatief voor het steeds verder gaande coronabeleid van het kabinet dat de economie ongekende schade aan het toebrengen is.