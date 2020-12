Geert Wilders trapt (‘officieus’) PVV-campagne alvast af met aloude slogan: “Wilt u minder, minder, minder?!”

De PVV-verkiezingscampagne lijkt nu definitief begonnen. Middels een vastgepinde Tweet op Twitter stelt Wilders opnieuw de vraag: “Wilt u minder, minder, minder?” Het woordje criminele Marokkanen heeft Wilders deze keer weggelaten, maar de boodschap is duidelijk.

Aanleiding voor de Tweet van Wilders is een bericht in Het Parool over het toenemende aantal straatroven in Amsterdam-Noord. Zeg maar die stad waar u kansloos wordt geacht om beveiliging te krijgen, tenzij er eens een keer een steen door de ruit van een moskee gaat. Wat overigens ook niet valt goed te keuren, maar dat even terzijde.

Amsterdam gaat momenteel gebukt onder een roversbende waarvan we de oorspronkelijke afkomst natuurlijk niet mogen noemen. Gelukkig hebben we daar nog politici voor. Zodoende springt Wilders in de bres voor de slachtoffers en is van mening dat deze Noord-Afrikaans-Amsterdamse roversgilde hard moet worden aangepakt. Vandaar ook Wilders’ vraag: “Willen we minder, minder, minder?”

“Geef me je kankergeld, je kankertelefoon en je kankeroortjes,” Wilt u minder, minder, minder? Stem dan PVV op 17 maart!https://t.co/Irvgk9xpUE via @parool — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 19, 2020

Inmiddels is er dermate onrust ontstaan in Amsterdam-Noord, dat bezorgde bewoners de website VeiligeRoutes in het leven hebben geroepen. Op die website kunnen mensen bekijken waar veel berovingen zijn geweest. Eigenlijk triest dat het überhaupt zover moet komen.

Het gaat zelfs al zover dat mensen de website gebruiken om te kijken of ze wellicht beter een andere route kunnen kiezen om het risico op een straatroof te voorkomen. “Ik woon al twintig jaar in Noord. […] Kinderen die met een pistool beroofd worden. Die had ik niet eerder gehoord”, aldus een verontruste buurtbewoner tegenover Het Parool. Hij pleit dan ook voor pertinent cameratoezicht en betere verlichting.

Bovenstaande is Nederland anno 2020 en tevens de aftrap van de PVV-campagne 2020-2021. Tot nu toe staat de PVV op een robuuste 28 zetels en zit het de VVD van Mark Rutte (34) steeds meer op de hielen.