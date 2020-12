Gefeliciteerd Rotterdam! Aboutaleb gaat zes jaar door als burgervader van Rotjeknor

Goed nieuws voor alle linkse Rotterdammers die het beleid van Ahmed Aboutaleb de afgelopen jaren geweldig hebben gevonden: hij gaat zes jaar door als burgemeester. Vanaf 5 januari gaat zijn nieuwe ambtstermijn in.

“Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad schaarde zich achter het aanblijven van de geliefde burgervader, die deze functie bekleedt sinds 5 januari 2009,” aldus het Algemeen Dagblad dat daarmee totaal niet subjectief bezig is. “Alleen Leefbaar Rotterdam gaf eerder aan niet voor de herbenoeming te stemmen, omdat de partij wil dat de bevolking een vorm van inspraak krijgt.”

Het zal wel weer extreem ‘democratisch’ van me zijn, maar eigenlijk is het natuurlijk te gek voor woorden dat burgemeesters van grote steden nog altijd benoemd worden in Nederland. De bevolking heeft er niets over te zeggen en kan ‘burgervaders’ (haha) dus ook niet afrekenen op hun beleid.

Normaal gesproken kun je zeggen, ‘ach dat beleid. Dat valt wel mee toch?’ Maar juist in deze coronatijden hebben we gezien dat burgemeesters heel wat macht en gezag hebben. Het was bijvoorbeeld Aboutaleb die kritiek op de mondkapjesplicht — onder het motto dat het in strijd met de grondwet zou zijn — eerder arrogant wegwuifde.

Als je ziet hoe Aboutaleb en dat autoritaire gedrocht in Amsterdam de crisis gebruiken om nog meer macht naar zich toe te trekken zit er maar één ding op: er moet overal, onmiddellijk een gekozen burgemeester komen. Als Aboutaleb zo’n verkiezing wint, prima, gefeliciteerd. Maar het kan en mag niet zo zijn dat een man op zo’n autoritaire manier te werk gaat en zich niet hoeft te verantwoorden voor burgers.

Alleen daarom al is het dus de verkeerde beslissing om Aboutaleb van hogerhand aan te wijzen als burgemeester — of beter, om hem van hogerhand een tweede termijn te geven. Dit is een belangrijke positie. Hij heeft heel wat te zeggen over het leven van Rotterdamse burgers. Laat het dan ook zo zijn dat hij zich voor hen moet verantwoorden.