Geloofsbelijders negeren massaal lockdown: honderden kerkgangers in Barneveld

Heel Nederland is verplicht op slot gegaan, de lockdown geldt voor alles en iedereen behalve…. religieuze instanties. Het kabinet deed nog een dringende oproep, maar het mocht niet baten. Sommige kerken hebben maling aan de oproep van het kabinet en menen dat ze alsnog bijeen kunnen komen met honderden mensen. Vandaag was het raak in Barneveld.





Afgelopen dinsdag deed minister Grapperhaus nog een oproep naar de religieuze instanties: de fysieke diensten, daar waar mogelijk, niet meer te houden. En aangezien iedereen in Nederland wel internet heeft was dit geen gekke oproep. Toch houdt niet iedereen zich aan dit advies.

Kerkwoordvoerders zijn van mening dat in sommige kerken het gewoon goed mogelijk is om diensten te houden met honderd man of meer. Maar ook andersom: sommige kerken nemen het zekere voor het onzekere en laten maar mondjesmaat mensen toe uit veiligheidsoverwegingen.

„Wij denken dat in sommige kerken dertien mensen inderdaad hetgeen is wat maximaal kan. Maar wij hebben plek voor tweeduizend mensen. We hebben goede ventilatie, houden twee banken afstand en hebben mensen die zorgen dat de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd wordt”

Het blijft een gevoelige kwestie, heel Nederland gaat op slot, ondernemers kunnen hun winkel of zaak niet meer openen, maar religieuze instanties blijven gevrijwaard van echte restricties.