Gestoord! Zorgmedewerkers ‘in de frontlinie’ komen pas in de 7e vaccinronde aan de beurt

“Moeilijk te begrijpen,” aldus Wim van Harten van ziekenhuis Rijnstate. Inderdaad. Je gaat bijna denken dat er geen pijl te trekken valt op het coronabeleid van dit stuntelkabinet, hè?

Wim van Harten van ziekenhuis Rijnstate mocht gisteravond langskomen bij Nieuwsuur om te vertellen wat hij vindt van het vaccinbeleid van het rampenkabinet-Rutte III. Nou, hij had nogal wat kritiek. Want, en dit wist ik niet eens, maar het blijkt dat zorgmedewerkers die “aan de frontlinie” staan nog lang geen vaccin krijgen. Merkwaardig, zeker als het virus zo ongelooflijk gevaarlijk is als het kabinet zegt én als de zorg de vraag niet meer aankan door het hoge aantal besmettingen. Je kunt dan immers geen risico lopen op nodeloos zieke medewerkers. Toch?

“Het is moeilijk te begrijpen dat de medewerkers die nu in de frontlinie staan, op dit moment pas in de zevende ronde aan de beurt zouden komen. Waar mijn collega ook al zegt dat het genoeg moeite kost om de zorg in de benen te houden is het absoluut noodzakelijk dat we mensen in de curatieve zorg in één van de eerste rondes meenemen,” aldus Van Harten.

“Waarom gebeurt dat dan niet?”, vroeg de dienstdoende Nieuwsuurpresentator vervolgens. Nou, antwoordde Van Harten, het lijkt erop dat het kabinet gewoon geen rekening heeft gehouden met het aantal besmettingen én het ziekteverzuim in de zorg.

Is het ziekteverzuim zo hoog dat dit echt moet meewegen? Ja, meent de Rijnstate-voorzitter: “Dat is absoluut het geval.” Elke dag is het volgens Van Harten weer “puzzelen” om ervoor te zorgen dat er genoeg medewerkers aan de slag zijn. En ja, dat komt dus door ziekteverzuim.

Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat het kabinet óók hier weer de verkeerde beslissingen neemt. Een kind kan nog begrijpen dat Van Harten gelijk heeft. Als het vaccin echt zo geweldig werkt, als het echt zo nuttig is, dan moeten éérst zorgmedewerkers een inenting krijgen. In andere landen doen ze dat ook al.

Waarom dan niet in Nederland? Nou, óf het kabinet zit vol uilskuikens of ze doen het moedwillig. Ik ben al lang tot de conclusie gekomen dat niemand zo incompetent kan zijn als dit kabinet. Bij de toeslagenaffaire hebben we óók gezien nu dat er gewoon kwade wil is. Hoe ziek dat ook klinkt: mensen willen geloven dat de overheid het beste met hen voor heeft en het allemaal goed bedoelt, maar in de praktijk blijkt dat dus gewoon niet zo te zijn.

Oh, en dan nog iets wat Van Harten niet bespreekt: de grote afbraak van de zorg die de kabinetten-Rutte de afgelopen jaren hebben bewerkstelligd. Als dat niet was gebeurd, dan had het zorgsysteem het allemaal véél beter aangekund… en nog steeds roepen de regeringspartijen niet dat er fors geïnvesteerd moet worden in de zorg ‒ hoewel we nu al wel overal lezen dat het coronavirus misschien nog wel “enkele jaren” bij ons blijft.

Het geeft te denken.

