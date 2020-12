GGD deelt plannen voor vaccinatie: ‘vaccineren niet-risicogroepen in augustus’

De GGD heeft vandaag haar actieplan gedeeld voor de massavaccinatie, vanaf januari, wanneer alles goed verloopt, kan het vaccineren beginnen. Uiteraard zullen eerste risicogroepen aan de beurt zijn, en in het midden van de zomer zijn de niet-risicogroepen aan de beurt. Ondertussen beginnen de Britten volgende week al met het vaccineren.





De strategie is om als eerste de zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren als eerste laten vaccineren. Deze groepen kunnen, als alles meezit, vanaf januari zich laten vaccineren.

“De GGD werkt bij de voorbereidingen met verschillende scenario’s, afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die beschikbaar komt. In het huidige scenario gaat de GGD ervan uit dat het vaccineren van niet-risicogroepen vanaf augustus start. Tot die tijd denkt de GGD dat vooral de huisartsen aan het werk moeten om risicogroepen in te enten.”

Ondertussen hebben de Britten bekend gemaakt dat zij volgende week al beginnen met hele vaccinatietraject. De Britten maken ook gebruik van het vaccin van Pfizer, toch beginnen zij al veel eerder.

Dit komt doordat de EMA, European Medicines Agency, pas op 29 december een beslissing maakt over het Pfizer-vaccin. De Britse geneesmiddelenbureau heeft de knoop al doorgehakt. Het Britse instituut komt veel sneller tot een beslissing omdat dit een ‘noodgeval’ is. Dat is nogal een understatement lijkt me in deze tijd.

,,Daarom neemt de MHRA nu al een beslissing. We weten niet precies op basis van welke data ze dat doen. Nederland had de keuze voor noodgebruik ook kunnen maken, maar ons kabinet heeft duidelijk aangegeven dat het vaccin pas vrijgegeven wordt als er een volledige beoordeling gemaakt kan worden. En we hebben deze week de volledige set data pas overhandigd gekregen van de farmaceut.”