GGD stelt verwachtingen bij: ‘Ondanks vervroegde beoordeling begint vaccineren nog niet in december’

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft, mede op aandringen van Duitsland, het beoordelen van het coronavaccin van Pfizer een week naar voren gehaald. Toch hoeven we niet te rekenen op ook een vervroegde vaccinatiecampagne, zegt de GGD.

Volgens Sonja Kloppenburg, woordvoerder van de GGD, gaan we niet eerder beginnen met vaccineren alleen omdat de waarschijnlijke goedkeuring van het vaccin ook acht dagen eerder is. “Voor ons zijn zorgvuldigheid en veiligheid het belangrijkste”, zegt ze tegen RTL Nieuws.

Maar daar heeft het volgens mij vrij weinig mee te maken. Het probleem is dat Nederland nog lang niet klaar is voor het grootschalig vaccineren. We krijgen slechts de helft van het aantal vaccins dat Hugo de Jonge in eerste instantie had toegezegd, namelijk 500.000. Grofweg de helft van die eerste vaccins zal naar zorgmedewerkers gaan. Daarna volgen huisartsen en andere zorginstellingen.

Ter vergelijking: Duitsland wil binnen een tot drie dagen na de goedkeuring beginnen met inenten. Dat betekent dat er nu al een enorme logistieke infrastructuur moet worden gebouwd (of zelfs al grotendeels af moet zijn). Nederland heeft dus schijnbaar tot januari nodig om die eerste 250.000 vaccins bij de zorgmedewerkers te krijgen en de tweede 250.000 bij de rest van de belangrijkste doelgroepen. Dan gaat er toch iets grandioos mis, of niet?!

Het voordeel is wel dat als in Nederland de logistiek eenmaal voor elkaar is, dat we er met de andere merken vaccins direct profijt van kunnen hebben. Maar dan zijn we wel al vele onnodige doden verder.