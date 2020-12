Goed begin! Tata Steel gaat in op wensen inwoners en investeert 300 miljoen euro in milieumaatregelen

Tata Steel Nederland investeert 300 miljoen euro in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Jarenlang is hier volgens inwoners van IJmuiden te weinig gedaan. En nu het Zweedse staalbedrijf SSAB belangstelling toont voor een overname, kan het ineens wel. Maar is het wel genoeg?

Omwonenden van de hoogovens van Tata hebben al jaren last van grafietregens. Zwarte stof bedekt de omgeving en longkanker komt in die regio dan ook vaker voor dan in de rest van Nederland.

Tata gaat de uitstoot van fijnstof en zware metalen, zoals lood en stikstof, terugdringen door middel van nieuwe afzuiginstallaties in de Pelletfabriek, die zeker gaan helpen. Maar voor de Dorpsraad is niet alleen de Pelletfabriek een probleem, maar ook de Kooksfabriek. “Het grote probleem bij deze fabriek is de uitstoot van kankerverwekkende troep met onder meer PAK’s en benzeen.” Die fabriek is al zeker vijftig jaar oud en renovaties zijn volgens buurtbewoners al vaker aangekondigd. Die hebben tot dusver nooit het gewenste resultaat opgeleverd.

De vraag is dus of het wel genoeg is, want het heeft er alle schijn van dat Tata nu het absoluut minimale gaat doen om voor SSAB op papier goed over te komen. Als SSAB het prima vindt en de Tata-fabriek overneemt dan begint voor de inwoners het hele riedeltje weer opnieuw. Het zou zomaar kunnen dat SSAB wél meer oog heeft voor de wensen van de inwoners, maar persoonlijk zou ik er weinig vertrouwen in hebben.

Ik hoop dat de inwoners rondom de fabriek nu al goed contact met de mensen van SSAB kunnen opbouwen en dat SSAB de inwoners ook gaat betrekken bij de overname als dat proces serieus van de grond komt.