Goh van de dag! Hoogste rechter: paspoort afpakken van afgrijselijke Syriëgangers is géén discriminatie

De Raad van State heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan: het ontnemen van een paspoort van een Syriëganger is geen discriminatie. Het Nederlandse paspoort was van een Syriëganger ingetrokken, maar Maher H. ging hier tegen in beroep. Nu heeft de Raad van State een uitspraak gedaan: jihadgekken, zeg maar dag tegen je paspoort!

Maher H. had in Syrië meegevochten met radicaalislamitische groeperingen, bij zijn terugkomst in Nederland werd hij hiervoor veroordeeld. Ook werd zijn Nederlandse paspoort afgepakt, maar mocht dit wel zomaar? Was er geen sprake van rechtsdiscriminatie?

Met die vraag zat de Nederlandse politiek de laatste zes jaar te stoeien. De rechtse partijen riepen terecht dat Syriëgangers hun paspoort moesten worden ontnomen, maar de praktijk bleek een stukje weerbarstiger. Kon dit zomaar? Achtereenvolgende VVD-staatssecretarissen confisqueerden maar minimaal reisdocumenten…

Nu heeft gelukkig de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hier duidelijkheid in gebracht. Dit hoogste rechtsorgaan is van mening dat in deze kwestie Maher H. ongelijk wordt behandeld, maar dat het in dit geval gerechtvaardigd is. Want, zo zegt de Raad van State, hij heeft zich tegen Nederland gekeerd met zijn acties in Syrië.

De uitspraak van de Raad van State is van groot belang, aangezien er nog veel Syriëgangers zijn die nog berecht moeten worden. Eerder dit jaar gaf minister Grapperhaus al aan om ze hier te vervolgen. Het ontnemen van een Nederlands paspoort is nu dus een serieus ‘wapen’ in de strijd tegen de teruggekeerde terroristen.

Want zoals ook de uitstekend ingelichte Midden-Oostenjournalist Harald Doornbos aangeeft:

“Met afpakken van Nederlandsse nationaliteit raak je jihadisten het hardst. Meeste Syriegangers of jihadisten die ik ooit sprak doen vaak beetje lacherig over mogelijke gevangenisstraf, boete of taakstraf in Nederland. Totdat het onderwerp verliezen-van-je-Nederlandse-nationaliteit ter sprake komt…”

En zo is het! Invorderen dus, al die paspoorten. Weg met al die verdorven Syrië-lui.