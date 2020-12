Henk Krol geeft toe: hij heeft zich vergist in dictatoriale Henk Otten

Het hoge woord is er dan eindelijk uit bij Henk Krol. Hij geeft toe zich vergist te hebben in het karakter van Henk Otten, de leider van ‘GO’ en voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie.

In een gesprek met het Algemeen Dagblad laat Krol weten:

“Ik heb mij in sommige mensen vergist. Dat is vervelend. Dat neem ik alleen mezelf kwalijk. Zo was het met Henk Otten een onvolwassen avontuur. Gaandeweg bleek ik er flink naast te zitten. Dat had Femke Merel eerder door dan ik.’’

Dat kun je wel zeggen, ja. Maar het aparte is dat Krol dit alleen maar aan zichzelf te danken heeft. Werkelijk iedereen wist toen al wie en wat Otten was. En nee, helemaal niemand maakte daar ook maar bijna een geheim van. Otten is een heel dictatoriaal, gemeen, dominant mannetje. En nog onbetrouwbaar ook. Als politicus met goede intenties moet je je vérre van hem houden. Hem op armlengte houden volstaat niet. Nee, je moet kilometers afstand houden.

Het is goed dat Krol dit nu ook in ziet. Alleen komt het voor hem natuurlijk veel te laat. Nu is het nog maar de vraag of hij na 17 maart terugkomt in de Tweede Kamer. En dat komt door zijn alliantie met Otten, de meest irritante man die er rondloopt in de Nederlandse politiek.