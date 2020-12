Hiep, hoi: we gaan lekker prikken! Coronavaccin Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor Nederland

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Nu moet de Europese Commissie het advies nog overnemen en dan kan het vaccin ein-de-lijk worden toegelaten op de Europese markt. Niet dat het voor Nederland wat uitmaakt, want prutsminister Hugo de Jonge krijgt de boel hier niet in een hogere versnelling.

De Europese lidstaten hebben het voornamelijk aan Duitsland te danken dat de EMA eerder is begonnen met het beoordelen van het eerste coronavaccin. Nederland heeft echter niets aan die bureaucratische winst, want door onze eigen administratieve rompslomp kunnen we hier niet op meeliften. Wij moeten namelijk wachten op een belscript dat het RIVM per se zelf in elkaar wil flansen. Dán pas kunnen de GGD’s telefonisten opleiden en kan pas op 8 januari het ‘feest’ eindelijk beginnen. Tien dagen later begint het vaccineren pas op grote schaal.

Het is toch volstrekt absurd dat we in Nederland compleet lijken te zijn lamgeslagen, puur door ons eigen toedoen. Hugo de Jonge zit de boel natuurlijk wel flink te verprutsen maar je kunt hem niet álles in de schoenen schuiven. Ieder instituut dat ergens in dit verhaal op een bepaald moment in actie moet komen, lijkt dat namelijk niet te kunnen zonder goedkeuring. Eigen initiatief lijkt niet te mogen, want de discussie moet bovenal gaan over wie de verantwoordelijkheid krijgt als het misgaat. Dus wachten we met z’n allen rustig af. En wanneer er wél eigen initiatief wordt genomen, zoals in het geval van het RIVM, is het compleet onnodig en was knip-en-plakwerk ook voldoende geweest.

In de tussentijd gaan er mensen dood, maar in het moment van crisis uitzoeken wie je de verantwoordelijkheid in de schoenen kunt schuiven is toch nét even belangrijker, net als bij de toeslagenaffaire. Dat is Nederland anno 2020.