Hoe ongelofelijk naïef! Ollongren wil socialemediabedrijven taak geven om ons te waarschuwen voor nepnieuws

D66-minister Kajsa Ollongren vindt het een prima idee om socialemediabedrijven de taak te geven om ons te waarschuwen tegen desinformatie. Dergelijke bedrijven zijn overduidelijk partijdig en hebben daardoor genoeg reden om alles wat ze niet zint aan te merken als nepnieuws. Maar Ollongren vertrouwt kennelijk blind op de onafhankelijkheid van Twitter en Facebook!

Het is toch haast niet voor te stellen dat een Nederlandse minister zoveel vertrouwen heeft in het vermogen van zulke bedrijven om echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden? En het probleem is veel groter, want ook de Europese Commissie gaat hier net zo hard vrolijk in mee.

De smoes die wordt gebruikt is dat het de vrijheid van meningsuiting niet aan mag tasten, maar in de praktijk zal het dat natuurlijk wel gaan doen. Iedere mening die de Europese Commissie, minister Ollongren of een bedrijf als Twitter niet aanstaat, zou in principe kunnen worden aangemerkt als ‘discutabel’. We kunnen allemaal zien hoe dat gaat als Trump weer een tweet plaatst over de verkiezingen.

En nou zullen sommige mensen beweren dat het juist goed is dat Twitter zoiets doet, omdat Trump wellicht uit z’n nek lult en de democratie ondermijnt. Maar wat als hij gelijk blijkt te hebben? Gaat Twitter straks ook bij iedere aanklacht van verkrachting een disclaimer toevoegen die ons informeert over dat de beklaagde de vermeende feiten weerspreekt?

En wat te denken van dit platform? DDS is een opinieblog waar meningen worden verkondigd over actualiteiten. Toch worden wij door de overheid gebrandmerkt als ‘junknews’ omdat de mening de boventoon voert en het nieuws slechts een aanleiding voor die mening is. Moeten wij straks ook een speciale disclaimer krijgen, zodat iemand die opinie niet van objectieve nieuwsverslaggeving kan onderscheiden niet wordt misleid? Dat is toch volstrekt belachelijk.

En ik geloof best dat er mensen zijn die zomaar alles klakkeloos aannemen wat er op internet geschreven wordt. Maar dat ga je echt niet tegenhouden door bedrijven de boel halfslachtig te laten censureren. Die mensen gaan Twitter dan niet meer vertrouwen en zoeken wel een ander kanaal.

Het is echt heel gevaarlijk wat Ollongren en de Europese Commissie hier proberen te doen. Maar nog gevaarlijker is hun complete naïviteit omtrent dit onderwerp.