Hoe ziet de toekomst van elektrisch rijden eruit?

Nederland is een klein land, maar vaak groot in daden. Qua oppervlakte stellen we op het wereldtoneel niet veel voor, maar menigmaal slagen we erin om in de voorhoede mee te spelen op allerlei gebied. Neem nu de introductie van het elektrisch rijden. Al vele decennia lang is het rijden op een benzine- of dieselmotor wereldwijd de standaard. Een aantal jaren geleden groeide het besef dat dit onze planeet zwaarder belast dan we zouden moeten willen. Daarom zijn autofabrikanten gestart met het ontwikkelen van elektrische auto’s. En raad eens? Nederland behoort nu tot de top vijf van landen waarin het elektrisch rijden gemeengoed is geworden.

Noorwegen is koploper

Als je had moeten gokken in welk land de verkoop van elektrische auto’s het beste loopt, zou je dan op Noorwegen zijn gekomen? Drie jaar geleden was één op de drie nieuw aangeschafte auto’s daar al elektrisch en voor dit jaar loopt het percentage in dat land al aardig richting de helft. De hoofdstad Oslo heeft al zo’n twaalf jaar een gemeentelijk netwerk van laadpalen en was daarmee qua infrastructuur voor het elektrisch rijden zijn tijd toen al ver vooruit. Ook in het Verenigd Koninkrijk gaat het snel, daar wordt door de regering fors ingezet op het stimuleren van elektrisch rijden.

Accu’s steeds beter

Omdat fabrikanten zich nu massaal storten op de productie van elektrische auto’s worden ook steeds betere accu’s ontwikkeld. Het is namelijk vooral de capaciteit van de accu die bepalend is voor het succes van de elektrische auto. Tot nu toe kun je in veel gevallen met een volledig opgeladen accu minder ver rijden dan met een volle tank benzine. Een bijkomend nadeel is dat het enige tijd duurt voordat een lege accu weer opgeladen is, terwijl je de tank in een paar minuten tijd weer vol gooit en je daarna gelijk weer verder kunt rijden.

Milieuzones

Geleidelijk zullen er vermoedelijk steeds meer milieuzones in ons land komen, waar je met een gewone benzine- of dieselauto niet meer mag rijden. Doe maar eens een kentekencheck voor je huidige niet-elektrische voertuig en ontdek op die manier voor welke milieusticker je in aanmerking komt. De verwachting is dat voor vervuilende auto’s steeds meer beperkingen zullen gelden, waardoor uiteindelijk meer en meer mensen overstag gaan en kiezen voor de aanschaf van een elektrische auto. Mogelijk zijn over vijf jaar alle nieuwe auto’s al elektrisch.