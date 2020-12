Hoogleraar Ira Helsloot VERNIETIGT lockdown-waanzin van afbraakkabinet Rutte III

In een column voor De Telegraaf veegt hoogleraar Ira Helsloot — hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen — op meesterlijke wijze de vloer aan met de kwalijke beslissing van het kabinet om een lockdown af te kondigen. “Het kabinet zet nu middelen in die schadelijker zijn dan de kwaal,” aldus Helsloot, die ook uitlegt dat het simpelweg niet klopt dat de ziekenhuizen nu enorm overbelast zijn.

Het gebeurt niet zo heel vaak dat critici van het overheidsbeleid ruimte krijgen om hun mening op te schrijven in één van de kartelkranten, maar het is Prof. Dr. Ira Helsloot dan toch gelukt om zijn column afgedrukt te krijgen in De Telegraaf van vandaag. En ja, het is een bijzonder goed stuk. Hij laat namelijk werkelijk geen spaan heel van die hele achterlijke, autoritaire, desastreuze lockdown van het afbraak-kabinet Rutte III.

“Natuurlijk is de eerste vraag die opkomt nu de regering besloten heeft tot een harde lockdown, terwijl in maart de intelligente lockdown volstond: is het nu zoveel erger dan in maart?” vraagt Helsloot zich af. “Het simpele antwoord is nee. We hebben minder dan de helft van het aantal ziekenhuisopnames van toen. We weten ook veel beter hoe met coronapatiënten om te gaan.”

Daarbij kijkt hij gewoon naar de cijfers. Bijvoorbeeld, als we kijken naar de op maandag “1872 opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen” hebben we het feitelijk over “ongeveer vijf patiënten per middelgrote stad van 50.000 mensen.”

Zo, dat zet het even in perspectief; een perspectief dat het kabinet ons juist zou moeten bieden.

Wat betreft de effectiviteit van de genomen maatregelen, schrijft Helsloot, “blijkbaar helpen de met veel politieke bombarie ingevoerde mondkapjes niet.” En “[v]oor de harde lockdown geldt dat ’zelfs’ de wereldgezondheidsorganisatie WHO die niet meer adviseert.”

Het werkt dus allemaal niet volgens Helsloot, maar het levert wel een flink aantal nieuwe, ernstige problemen op:

Tenminste weten we zeker dat de harde lockdown veel slachtoffers gaat eisen: de sluiting van scholen gaat nog meer kwetsbare kinderen vele gezonde levensjaren kosten. Idem voor mensen die hun baan voor langere tijd verliezen.

Driewerf hoera voor Helsloot en voor zijn moed om op te schrijven wat een blinde nog kan zien, maar wat je tegenwoordig helaas niet mag uitspreken (op straffe van censuur).

Deze lockdown is belachelijk, overbodig, inefficiënt, nutteloos, gevaarlijk, doodeng, en extreem autoritair. Tijd om ons ertegen te verzetten.