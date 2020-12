Hubert Bruls, red met militaire kracht de zorg uit de handen van stuntelministers De Jonge en Grapperhaus!

Het leger inzetten om de coronacrisis te bedwingen? Het is een oproep die Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio’s, ten zeerste kan onderschrijven. Hard nodig ook, want het is “alle hens aan dek” om nog iets te kunnen redden van de coronazorg ‒ na al het gestuntel van De Jonge en – in iets mindere mate – Grapperhaus.

Bruls neemt de noodkreet van de regio’s Groningen en Twente uiterst serieus, zo liet hij gisteren weten. Ziekenhuizen in de beide regio’s vroegen in een brandbrief om militaire steun omdat verpleeg- en verzorgingstehuizen het simpelweg niet meer redden. Bruls erkent dat de ‘nood hoog is’ en gaat in gesprek met minister Grapperhaus.

Het lijkt erop dat Bruls ook echt gehoor gaat vinden. Tegelijkertijd ziet de burgemeester dat het ook in andere regio’s mis dreigt te gaan, want ook daar is het ‘alle hens aan dek’, vertelde hij gisteren bij Nieuwsuur.

De regio's Groningen, Noord -en Oost- Gelderland en Twente vragen om hulp van het leger in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, ziet dat de nood in meer regio's hoog is. #Nieuwsuur pic.twitter.com/0xy9VBK9Vs — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 27, 2020

Bruls’ rol is het waarderen waard. Ik ben niet bekend met hem in zijn functie als burgemeester van Nijmegen, maar wat betreft crisismanagement lijkt hij de zaken serieus aan te willen pakken en ook daadkrachtig te willen optreden. Hij zag bij het vuurwerkverbod tenminste in dat er iets van een uitlaatklep moest zijn voor een deel van de bevolking, en nu er om militaire steun wordt gevraagd in de zorg pakt hij het ook snel op. Het is tenminste een hele andere toon dan het ‘we kijken het nog even aan’ dat we normaal gesproken op de buis moeten aanhoren.

Hopelijk lukt het hem om Grapperhaus te overtuigen, want bij het ministerie van Volksgezondheid (minister De Jonge) wordt “het verzoek tot militaire bijstand de komende dagen nader beoordeeld.” Het lijkt er dus op dat Bruls en Grapperhaus hier de kans hebben om er flink wat vaart achter te zetten en de regio’s kunnen redden van het gestuntel van De Jonge en zijn ministerie.