Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls moedigt kleine oud-en-nieuwfeestjes aan: ‘anders wordt het een onrustige nacht!’

Met een ‘halve’ lockdown en een vuurwerkverbod lijkt het er sterk op dat er rond de feestdagen eigenlijk helemaal niets meer mag. Met name jongeren zullen daardoor behoorlijk gefrustreerd raken. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls begrijpt de noodzaak voor een uitlaatklep héél goed en moedigt kleinschalige oud-en-nieuwfeestjes om die reden juist aan. En ondanks felle kritiek ben ik het toch met hem eens.

Enkele ziekenhuisdirecteuren en burgemeesters hekelen de oproep van Bruls omdat ze vrezen voor wéér een nieuwe coronagolf. En ik begrijp ze volledig, want wat hij voorstelt is zeker niet zonder risico. Maar ik heb het idee dat hij een heldere afweging heeft gemaakt, die erop neerkomt dat géén uitlaatklep ‘inbouwen’ voor Oud en Nieuw nóg gevaarlijker is.

Volgens mij kan namelijk iedereen wel aanvoelen dat het boetes zal gaan regenen vanwege dat vuurwerkverbod tijdens oudjaarsdag. Het is niet voor niets dat de vraag naar carbid explosief (sorry) is gestegen. Ik vind het mooi om te zien dat Bruls de discussie aan heeft gezwengeld en dat zowel jongerenwerkers als de evenementenbranche al met allerlei plannen op de proppen komen.

Waar ik wel bang voor ben is de neiging vanuit de overheid om alles weer te gaan moeten reguleren en te willen controleren. Ook zeer begrijpelijk, want je wil niet dat men straks de ruiten in een drukke woonwijk eruit gaat knallen met carbid. En je moet ook geen feestjes hebben waar tweehonderd man dicht op een kluitje gaat zitten. Maar we mogen volgens mij ook wel een beetje vertrouwen hebben in de burger. Niemand zit erop te wachten dat hun feestje straks verpest wordt omdat de politie langs moet komen en de boel opbreekt.

Volgens mij moeten we het allemaal ook niet te moeilijk maken. Hier in het oosten heb je ruimte zat voor een klein tentfeestje, daar zou ik me minder druk over maken dan het geouwehoer wat de grotere steden straks voor de kiezen krijgen. Leg daar nou de focus op en probeer niet heel Nederland in één keurslijf te krijgen met (te) strikte regeltjes, want dat wakkert die frustratie alleen maar aan.