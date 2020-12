‘Identiteitspolitiek is veel walgelijker en ernstiger dan Covid-19; er is geen vaccin tegen’

Niet alleen het coronavirus zet de boel op stelten, signaleert Frits Bosch, dat doet ook de identiteitspolitiek. Hij komt met een boude conclusie: “Het Westen is ziek in het hoofd.”

De Amerikaanse Nasdaq wenst diversiteitseisen voor besturen van beursgenoteerde bedrijven in te stellen. In de directie moet minimaal één vrouw zitten en één positie uit de minderheidsgroepen. Verreweg het grootste aantal bedrijven voldoet daar niet aan in de VS. De Duitse regering wil een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven.

En ook in Nederland heeft inclusie toegeslagen. Zoals bekend hebben wij hier inmiddels een 30% vrouwenquotum voor de raad van commissarissen voor beursgenoteerde bedrijven. De Duitse zakenkrant Handelblatt laat weten dat het vrouwenquotum niet gehaald kan worden. “Niets mee te maken, je maakt dan maar het koffiemeisje lid van het bestuur. Goed voor haar, ze gaat dan van een jaarsalaris van 25.000 euro naar 5 ton euro. U meent in aanmerking te komen voor een positie in de Raad van Bestuur? U bent een witte man? Helaas, u voldoet niet aan de diversiteitseis. U komt dus niet in aanmerking. Niet tot ziens!” Maar dat wist u al!

Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters, wenst dat de Euronext diverser wordt: “meer diversiteit in het bestuur pakt goed uit voor betrokken bedrijven en dus voor beleggers.” Ben ik nu zo slim of is Koster zo dom? Rients Abma van Eumedion zegt het hem na. Lezen zij geen onderzoek zoals van CBS/SCP waaruit blijkt dat diversiteit en meer vrouwen in het bedrijf juist géén bepalende factoren zijn voor de (winst)ontwikkeling van bedrijven? Uit een Noors onderzoek blijkt dat een vooringenomen inclusiebeleid juist negatief uitpakt in de praktijk. Koster en Abma zijn besmet door de inclusiviteitsziekte. Ze negeren onderzoek uit ideologie: links lullen, rechts vullen. Maar dat wist u al.

De diversiteitsziekte slaat in het Westen driftig om zich heen, ten koste van het bedrijfsleven. Het Westen is ziek in het hoofd. De geest waart rond dat er hoognodig wat gedaan moet worden aan de meritocratie, het kenmerkende van ons kapitalistisch stelsel. Je bent wit en man, dan ben je een bedreiging voor onze samenleving. Je moet weggediscrimineerd worden. Sla de apenrots plat. Doorbreek het mannenbolwerk. Trap het glazen plafond kapot. Weg met de oudere hooggepositioneerde witte man. White privilege!

Koster en Abma voldoen aan dat signalement. Ze zitten al zo lang op hun post. Ze zouden hun positie moeten opgeven voor bijvoorbeeld een donkere vrouw uit Ghana of een moslima uit Marokko. Dat doen ze niet. Hier geldt dus toch weer competentie en talent. Diversiteitsdwang geldt altijd voor de ander, maar nooit voor henzelf.

Het is een en al macht wat met dit issue gemoeid is. Onze grote voorvechtster is minister Ingrid “we gaan afrekenen met mannen” van Engelshoven. In haar portefeuille krijgt ze niets voor elkaar. Ze is alom erkend als buitengewoon incompetent. Maar met inclusiviteitsdwang meent ze gemakkelijk te kunnen scoren. Heel erg slecht. Het gaat enkel om talent, competentie, betrokkenheid, presentatie, karakter, inzicht en inzet. Kijk dus juist achter LHBGT-kenmerken. Het draait juist niet om LHBGT! Het is volkomen oneerlijk en discriminatoir om LHBGT factoren bij selectie te betrekken.

Het Westen schiet zichzelf hier enorm in de voet mee. Identiteitspolitiek is het meest walgelijke wat de Westerse maatschappij de laatste jaren is overkomen. Deze ziekte is veel ernstiger dan Covid-19. Er is geen vaccin tegen. Het woekert voort in het brein.

Maar dat wist u al.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.