Kabinet durft nog steeds niet in te grijpen op Schiphol: voorlopig nog geen vliegverbod, wel een ‘advies’

Veel mensen verbazen zich over het feit dat Schiphol gewoon open blijft tijdens deze lockdown. Voor veel mensen is dit onbegrijpelijk, zeker nadat er overal beelden opdoken van de gigantische drukte op dit moment bij Schiphol. Toch grijpt het kabinet voorlopig nog niet in, want dit zou ‘disproportioneel’ zijn.





Het kabinet houdt het opnieuw op een ‘dringend advies’ in plaats van dat ze strenge maatregelen jegens Schiphol nemen. Iets wat ze nu al maanden doen, met weinig effect.

Ook voor veel Kamerleden is het onbegrijpelijk dat heel Nederland op slot gaat, maar dat het op Schiphol gigantisch druk is. Volgens Rutte zijn de gevolgen van het sluiten van Schiphol te negatief. Het vrachtverkeer gaat eronder lijden.

“Daarmee leg je de hele burgerluchtvaart plat. Dat doet geen enkel land in de Europese Unie op dit moment. Het heeft grote onwenselijke gevolgen voor vrachtvervoer, omdat dat vaak gecombineerd wordt met passagiersvervoer”

Het is overigens typisch Rutte dat hij weer met de vinger wijst naar de EU, Rutte zal zelf niet als eerste knoop doorhakken. Dit was ook al duidelijk met het uitroepen van de lockdown, al weken steeg de kritiek en pas nadat Duitsland een lockdown had uitgeroepen besloot Rutte dit ook te doen.

Helaas neemt Rutte niet het voortouw, dus voorlopig blijft Schiphol nog wel over en kunnen we beelden verwachten van overvolle gates.