Kabinet past eigen faalbeleid aan: winkels als Action en Wibra moeten toch deuren sluiten

Dat het coronabeleid van ons kabinet zo lek is als een mandje dat weet inmiddels iedereen wel in Nederland. Keer op keer laat het kabinet zien dat het beleid inconsistent is óf dat het toch niet helemaal goed doordacht is. Ditmaal dachten grote ketens zoals Wibra en de Action gebruik te kunnen maken van een maas in de (corona) wet, maar helaas voor hen past het kabinet haar eigen wetgeving nu toch maar aan.





Men kan de ondernemers en de grote winkelketens geen ongelijk geven, zij zagen een maas in de wet en bleven open. Ook voor hen is iedere omzet die ze nog kunnen maken meer dan welkom. Alleen had het kabinet, en haar faalbeleid, niet verwacht dat winkels de grenzen gingen op zoeken van het beleid.

Toen men doorhad dat winkels als de Action en de Wibra de deuren openhielden ontstond er ophef, en al gauw besloot het kabinet om de teugels strakker aan te trekken. In het vervolg mogen alleen nog winkels open blijven die grotendeels ‘essentiële producten’ verkopen.

Winkels die voor meer dan 70% omzet draaien op de zogeheten essentiële producten mogen de deuren openhouden. Dat maakte minister Grapperhaus zojuist bekend.

„Het is spijtig dat hier discussie over is geweest”, zegt Grapperhaus. „Aan de andere kant zeg ik ook: we hebben heel rap ingegrepen en dan kan het gebeuren dat op een bepaald punt nog wat moet worden bijgesteld. Ik snap best dat mensen denken dat het wat onhandig en slordig overkomt, maar we hebben nu een heel heldere regel.”

Dat er discussie ontstaat komt omdat het niet de eerste keer is dat er veel onduidelijkheid is over het uitgeschreven coronabeleid. Het lijkt er sterk op dat het kabinet pas na enkele dagen echt realiseert wat ze hebben ingevoerd. Ik snap dat het crisistijd is, en dat er hier en daar wel eens iets niet blijkt te werken qua beleid, maar het overkomt dit kabinet net iets te vaak.