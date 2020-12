Liefde en warmte: DDS wenst iedereen een GEZEGEND kerstfeest

2020 was een bijzonder zwaar jaar. Het coronavirus waarde ineens rond, waarna overheden allerlei vreselijk vergaande maatregelen namen die een enorme impact hadden en hebben op de samenleving. Ondernemers zijn ten onder gegaan of vrezen dat ze de komende tijd het lootje leggen. Depressiviteit neemt razendsnel toe…

Nee, het is bepaald niet om vrolijk van te worden. Zeker niet nu het land in een volstrekt belachelijke, dictatoriale, en overdreven lockdown gedwongen is. En dan is het ook nog eens kérst.

Kerst. Normaal gesproken een tijd van gezelligheid, liefde, warmte, en familie. Maar nu? Nu zitten heel veel mensen alleen… en als gezinnen wel bij elkaar zijn, dan is de feestvreugde echt beperkt tot het gezin zelf. Geen grote bijeenkomsten, geen kerstevenementen. Niks.

Maar toch. Het is kerst… en dat betekent dat we ons best moeten doen om ons te focussen op dat wat het leven mooi, liefdevol, of op zijn minst draaglijk maakt.

Gelukkig hebben we natuurlijk wel degelijk wat om mee te werken. Heel veel zelfs. Als puntje bij paaltje komt draait het leven immers maar om één ding: hoeveel liefde je aan anderen geeft. Daarvoor hoeven we niet naar buiten of naar een restaurant ‒ of zelfs maar eten af te halen. We hoeven er alleen maar te zijn voor de ander, voor de mensen van wie we houden.

Daar hebben we maar twee dingen voor nodig: onze lichamelijk én onze psychologische aanwezigheid. We moeten onze geliefden de volle aandacht geven. En ze duidelijk maken dat we van ze houden, no matter what.

Dus. Geniet van de kerst, niet door te denken aan al die dingen die je nu niet kunt doen, maar door je volledig, met hart en ziel, over te geven aan het creëren van een liefdevolle omgeving voor je gezin. Dát is hoe we deze kerst toch nog heel bijzonder kunnen maken ‒ en dat is eigenlijk natuurlijk precies zoals het hoort.

Daarom: namens de gehele redactie van De Dagelijkse Standaard wensen wij je gezegende kerstdagen, en alle hoop op een gelukkig(er) 2021. Geniet van de feestdagen!