‘Linkse bloedhonden willen Paul Cliteur te grazen nemen met antisemitisme-onderzoek: barbertje moet hangen!’

Econoom Frits Bosch is een bekende van Paul Cliteur en snapt geen donder van de beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van de Leidse hoogleraar. Cliteur is van “uitzonderlijk niveau, qua mens en qua wetenschapper,” meent Frits. We zouden juist dankbaar moeten zijn voor zijn publieke diensten. Verdedig hem dus tegen de “aasgieren” die hem nu proberen te kapittelen bij z’n alma mater.

De commotie rond Forum heeft nu ook de aandacht van de Universiteit Leiden. Prof. Paul Cliteur, van deze universiteit, zou onvoldoende afstand hebben genomen van racistische en anti-semitische geluiden binnen de partij. Hij zou ook onvoldoende afstand hebben genomen tot antisemitische uitspraken van Thierry Baudet. Cliteur was de promovendus van Baudet en ze kennen elkaar door en door.

Wat Baudets vermeende antisemitische uitspraken betreft het volgende: Baudet is samen met een Joodse vriendin. Hij toont zich herhaald pro-Israël. Op foto’s is te zien dat Baudet en Hiddema met keppeltje op Chanoeka vieren en een kaars aansteken. De Joodse boekhouder van Forum, Olaf Ephraïm verklaart dat hij Baudet al heel lang kent en nog nooit iets gemerkt heeft van antisemitisme, “anders was ik allang weggeweest”. De conclusie kan zijn dat Baudet verre van antisemitisch is. Ik kijk er niet vreemd van op als hij zich tot het Jodendom bekeert als hij trouwt met haar. Als Baudet niet antisemitisch is, kan Cliteur er ook geen afstand van nemen. “Simple comme bonjour”. Dat Baudet mensen op het verkeerde been zet, ja, dat kennen we (helaas) van hem.

Het balletje richting Cliteur kwam ook aan het rollen door een artikel van Geenstijl over de Forum-malheur. Dit artikel was duidelijk geschreven om mensen van Forum de grond in te boren. Wederhoor werd niet toegepast – een journalistieke doodzonde.

Machteld Zee werd geraadpleegd. Ook zij heeft veel aan Cliteur te danken, haar promotor en stuwende kracht achter haar boek over shariarechtbanken in Engeland. Zee en Cliteur hebben samen een artikel geschreven in mijn boek “Waarom haten ze ons eigenlijk”. Het boek is door de mainstream media genegeerd, want men legt liever het oor te luisteren bij Beatrice de Graaf die aanslagplegers duidt als “verwarde mannen” en “lone wolves”.

Machteld Zee kreeg de volle laag van links feministisch Nederland over haar shariaboek. Ze schrok zich wild en verbrak alle communicatie erover. Zee staat bekend als een angsthaas eerste klas. En uitgerekend zij komt dan met de aantijging dat Cliteur, haar weldoener, zich meer had moeten laten horen. Wat een ongelooflijke Judas is zij!

Ook Yoram Stein, de anonieme promovendus die dit allemaal heeft gestart, moet zich publiekelijk verantwoorden over zijn stelling dat Baudet een antisemiet is.

Opvallend is overigens dat linkse Jodenhaat buiten schot blijft. Een oproep van Lodewijk Asscher in de richting van antisemitisch Labour hebben we niet mogen vernemen. Ook radiostilte over islamitisch antisemitisme. “You are barking up the wrong tree!”

Yoram Stein en Machteld Zee moeten public gaan.

Ik heb de eer en het genoegen Cliteur inmiddels vijf jaar te kennen. Ik vind hem van een uitzonderlijk niveau, qua mens en qua wetenschapper. Er zijn vele hoogleraren economie die hun kennis ten dienste stellen van het bedrijfsleven. Ze halen daarmee het goudschip binnen. Cliteur stelt zijn kennis ten dienste van de politiek, de Nederlandse maatschappij. We mogen onze lieve heer danken dat hij dit wil doen en daarmee de discussie op een veel hoger plan brengt.

Onze Westerse wereld gaat gebukt onder de links-rechtse politieke indeling, een overblijfsel uit vervlogen Franse tijden. Cliteur is echter niet links en ook niet rechts. Hij is één en al wetenschap, maar door zijn Baudet-connectie in de politiek gerold waar hij zich toch niet zo senang lijkt te voelen.

Binnen zijn universiteit ruiken de linkse bloedhonden nu hun kans om Cliteur pootje te lichten. Onze universiteiten zijn linkse bolwerken tot en met, zie de geluiden van dr. Sid Lukkassen, dr. Jan van de Beek en ex-communist Meindert Fennema. We hadden gehoopt dat Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, daar paal en perk aan zou stellen, maar we heb ben van hem nog niets vernomen.

De mainstream media mogen Baudet reuze dankbaar zijn voor zoveel mogelijkheden om tekst en uitleg te geven. De aasgieren rollen over elkaar om Baudet en Cliteur een veeg uit de pan te geven en te vertellen hoe verderfelijk het allemaal wel niet is. In moeilijke tijden leer je wel je vrienden kennen! Rector magnificus Carel Stolker twittert: “het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FVD is uiterst zorgelijk en raakt zo ook Paul Cliteur”. Is dat zo? Stolker is van meet af aan bekend geweest van de positie van Cliteur en dat Baudet een ongeleid projectiel is. Stolker heeft tonnen boter op z’n hoofd en gaat nu sputteren. Wat een held! Barbertje moet hangen!

Opvallend vind ik trouwens dat de uitlatingen van de jongeren in JFVD en SP niet nader geanalyseerd worden. Hoe komt het eigenlijk dat deze jongeren zich zo extreem laten horen? Waar duidt dat eigenlijk op? Wat zegt ons dat? Lijkt me toch wel boeiend en belangrijk om dit eens te bespreken. Kom ik binnenkort op terug!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.