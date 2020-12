LOL! Opvolger Asscher staat al klaar de PvdA de vernieling in te leiden: de grijze muis Lilianne Ploumen

Lodewijk Asscher zou niet alleen “beschadigd” zijn door de toeslagenaffaire, maar ook door de deelname van de PvdA aan het tweede kabinet Rutte. Die deelname kleeft niet aan Lilianne Ploumen… aldus het AD. Let wel: Ploumen was dus gewoon minister in dat kabinet.

Bij het Algemeen Dagblad weten ze het wel: als Lodewijk Asscher opstapt als lijsttrekker staat er iemand klaar om het stokje van hem over te nemen. Wie? Ahmed Aboutaleb, de populaire PvdA-burgemeester van Rotterdam? Nee. Natuurlijk niet! Gewoon nóg zo’n grijze muis als Asscher zelf, alleen ditmaal eentje met een rokje aan. Lilianne Ploumen, dus:

Zij was ook minister in het vorige kabinet, maar het echec van de regeringsdeelname kleeft veel minder aan haar dan aan Asscher die vicepremier was. En belangrijker nog: Ploumen wil graag.

En:

Ploumen ligt goed in de partij, maar ook daarbuiten. Ze snapt hoe het spel om de macht wordt gespeeld. Zo gaf ze als partijvoorzitter politiek leider Job Cohen een duwtje richting uitgang. En informeerde ze haar premier Mark Rutte pas over SheDecides, toen de internationale actie om vrouwen zelfbeschikking te geven over hun eigen lichaam al op touw was gezet.

Oké, ik heb slecht nieuws voor het AD en aanverwante linkse kranten: niemand “daarbuiten” vindt Ploumen een geweldige aanwinst voor de politiek. Echt niemand. Niemand denkt bij het noemen van de naam Lilianne Ploumen: ‘Oh zo, dat is motiverend! Geweldige vrouw! Daar ga ik me het bloed voor uit het lijf werken. Jawel, zij is de nieuwe sociaaldemocratische revolutionaire leider!’

En met niemand bedoel ik ook echt niemand. Zelfs Ploumen zelf niet.

Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want Lilianne lijkt te lijden aan de ziekte waar bijna alle politici aan lijden; ze denkt dat ze belangrijker én geliefder is dan ze is.

Jongens, beste PvdA’ers, als jullie écht willen terugkomen als partij zit er maar één ding op: je moet de partij dan laten leiden door een charismatische, jonge man of vrouw zonder een al te lang verleden in de politiek. Zeg maar: het type Diederik Samsom.

Of, en dat is ook nog mogelijk: je gaat voor Aboutaleb. Ik denk niet dat hij half zo goed is als zijn meest gepassioneerde fans denken, maar met hem heeft de PvdA wel kans de tweede partij van Nederland te worden. Of in ieder geval meer dan 20 zetels te behalen, wat met lui als Asscher en Ploumen never nooit gaat lukken.