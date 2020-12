LOL! VVD’er Bente Becker maakt zich opeens héél druk om migratie: ‘Gecontroleerde keuzes!’

Het is ongelooflijk om te zien. Steeds weer als er verkiezingen in aankomst zijn doet de VVD net alsof het een buitengewoon immigratiekritische partij is. Hilarisch.

VVD-Kamerlid Bente Becker is tegenwoordig zogenaamd het anti-massa-immigratie gezicht van de partij. Zij komt met enige regelmaat opdagen bij de kartelmedia en op Twitter om te vertellen dat zij en haar partij écht heel hard tegen massa-immigratie zijn, en willen dat alles aan banden wordt gelegd.

Ook vandaag liet Becker weer van zich horen:

We moeten ons sterke bevolkingsgroei door migratie niet laten overkomen maar gecontroleerde keuzes maken. Minister Koolmees moet dus niet alleen onderzoek laten doen maar ook snel met een mogelijke aanpak komen. https://t.co/LEGRIlbl8B — Bente Becker (@bentebecker) December 16, 2020

Wierd Duk — die toch schrijft voor het huisblad van de VVD, De Telegraaf — vindt dat ronduit lachwekkend:

Ik vind dit soort tweets, komend uit de VVD, zo mooi: https://t.co/mGJciMjGQy — Wierd Duk (@wierdduk) December 17, 2020

Waarom die houding van Becker zo hilarisch is? Nou, kijk maar even naar deze grafiek:

Een aanpak? Het is jouw éígen @VVD die het zover heeft laten komen, @BenteBecker. Kijk maar naar de cijfers, onder Rutte is de immigratie hoger dan ooit, onder de @VVD gingen de cijfers door het dak. Jouw stoere praatjes zijn pure verkiezingsretoriek!! 🤮https://t.co/GdF4pmJSry pic.twitter.com/2ZhkiMxlBl — Dave Boots (@nandoecolumnist) December 16, 2020

Geen enkele andere premier is verantwoordelijk voor zoveel massa-immigratie als Mark Rutte. Je hebt het met hem echt onder gigantische aantallen. En het worden er alleen maar méér.

Nou is er geen enkel probleem met migratie van mensen met toegevoegde waarde. Maar als je het over zulke aantallen hebt kun je er zéker van zijn dat kwaliteit totaal geen rol speelt. Dit is puur een zaak van de grenzen wagenwijd openzetten en maar zien wie erin komt.

De VVD kan hier wel mee ophouden. Je moet als kiezer willens en wetens blind en doof zijn om nog in dit soort opzichtige spelletjes te trappen. Deze dame, Becker, en haar volk liegen ons nu al jaren voor. Steeds weer zijn ze massa-immigratie-kritisch tijdens campagnetijd, om daarna nog meer mensen toe te laten dan ooit tevoren; waarbij er niet eens bijna gekeken wordt naar kwaliteit.

Nee, als je denkt dat migratie prima is, maar onbeperkte massa-immigratie niet moet je niet bij de VVD zijn. Want dat is de grootste pro-massa-immigratie partij van allemaal.