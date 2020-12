Maas in de wet? Mensen gaan massaal nog naar de Makro: ‘je kunt echt alles kopen’

Terwijl de meeste ‘niet essentiële’ winkels er toch echt aan moesten geloven en hun deuren moesten sluiten blijft de Makro open. Dit levert bizarre situaties op, mensen trekken massaal naar de Makro, en niet vanwege de aankoop van essentiële producten, nee men komt er voor de aankoop van televisies en dergelijken.



De Makro in Duiven is nog gewoon open, mensen vanuit de regio trekken nu massaal naar het filiaal, aangezien ze ook nog eens strooien met goede kortingen. Men probeert zijn slag te slaan in Duiven, televisies zijn nu extra afgeprijsd bij de Makro. Voor andere ondernemers is deze situatie onbegrijpelijk, de Mediamarkt tegenover de Makro mag bijvoorbeeld niet haar deuren openen.

Waarom krijgt de Makro in dit geval dan wel een uitzonderingspositie?

De voorzitter van de ondernemersorganisatie MKB in Duiven vindt de situatie ook onbegrijpelijk:

,Ik ben van de gelijke monniken en de gelijke kappen. Als de ene ondernemer bepaalde producten niet mag verkopen, dan mag de ander dat ook niet. Daar moet de overheid op toezien. Toch?’’

De vraag is natuurlijk hoe lang dit nog kan, de Makro lijkt gretig gebruik te maken van een maas in de wet. Als groothandel zullen ze normaliter qua omzet veel verdienen aan essentiële producten, maar maken ze nu extra omzet met de verkoop van andere producten omdat zij wel open mogen blijven.